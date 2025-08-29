Empresarios de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) acompañaron al presidente Daniel Noboa durante su visita oficial a Japón, entre el 26 y 29 de agosto de 2025, para consolidar la relación económica bilateral.

La misión permitió a empresarios ecuatorianos participar en reuniones con organismos públicos y privados, seminarios de inversión y espacios de acercamiento con compradores japoneses.

Comercio e inversión Ecuador – Japón

En la jornada final se concretó la firma del Memorando de Cooperación (MOC) entre Ecuador y Japón, estableciendo un marco formal para fomentar comercio e inversión. Este acuerdo abre bases sólidas para expandir la oferta ecuatoriana en el mercado asiático, fortaleciendo la presencia de productos estratégicos del país.

Encuentros empresarios Ecuador Japón

La delegación empresarial sostuvo un encuentro con la Asociación de Supermercados Pequeños y Medianos de Japón (CGC), la segunda cadena de distribución mayorista del país.

Xavier Rosero, presidente ejecutivo de Fedexpor, destacó la calidad y diversidad de la canasta exportadora ecuatoriana, posicionando a Ecuador como proveedor global de frutas tropicales, superalimentos, cacao fino, café de especialidad, flores y productos funcionales como chía y snacks saludables.

“Ecuador ofrece suministro confiable, producción sostenible y un portafolio alineado con las tendencias japonesas. Esta complementariedad permitirá triplicar los volúmenes de comercio bilateral”, afirmó Rosero.

Ronda de negocios y oportunidades futuras

Durante la misión, se realizó una ronda de diálogo entre compradores japoneses y exportadores ecuatorianos, promoviendo productos certificados internacionalmente y explorando futuras oportunidades de envío.

La agenda también incluyó reuniones con Keidanren, el máximo gremio empresarial japonés, y seminarios dirigidos a MiPymes.

Perspectivas comerciales y eliminación de barreras

El sector exportador resalta el potencial de Ecuador para convertirse en proveedor de largo plazo de alimentos de alta calidad para Japón. Actualmente, productos como camarón, banano, brócoli y pasta de cacao enfrentan barreras arancelarias que limitan su competitividad frente a otros países.

Un acuerdo comercial podría reducir estos aranceles y potenciar el acceso ecuatoriano al mercado japonés, señaló el gremio exportador.

Balance de la visita a Japón

La visita oficial consolidó la relación bilateral al más alto nivel político y empresarial, con respaldo directo del presidente Noboa. Además, abrió conversaciones preliminares para un futuro acuerdo comercial entre Ecuador y Japón, destacando las oportunidades de cooperación en sectores productivos, tecnológicos y comerciales, agregó.

