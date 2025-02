El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su intención de que su país recupere el control del Canal de Panamá.

Él dijo que las tarifas que Panamá impone a los buques estadounidenses son “exorbitantes” y sugirió que el canal estaba “cayendo en las manos equivocadas”, refiriéndose a una supuesta influencia china.

Según el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Felipe Rivadeneira, el Canal de Panamá tiene una importancia estratégica para el comercio exterior de Ecuador.

Ecuador ocupó el 2024 el sexto lugar entre los países que más toneladas de exportación transportaron a través del Canal de Panamá. Y fue el octavo en carga de importación.

Pero si se suman ambos valores, Ecuador es el séptimo país que más usa este paso marítimo.

De acuerdo con cifras de la Administración del Canal, la carga que salió de los puertos ecuatorianos o que tiene esos destinos sumaron 13 178 206 toneladas.

Esa cantidad representó el 6,3% del total de carga que atravesó el Canal en 2024.

Estados Unidos es el principal usuario seguido de China y Japón (ver gráfico).

La importancia del Canal para Ecuador

Rivadeneira explica que de las 31,7 millones de toneladas que Ecuador ha exportado -en promedio- en los últimos años, al menos 5,7 millones de toneladas transitan por el Canal de Panamá, lo que representa un 18% del total exportado.

En el caso de las importaciones es más relevante aún, dice Rivadeneira. Del total del volumen importado, que es de 17,9 millones de toneladas en promedio, al menos el 42% viaja a través del canal.

El Canal de Panamá conecta a Ecuador con destinos y proveedores de alrededor del mundo. Entre los principales están Bélgica, Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Egipto, China, Corea del Sur, Senegal, Costa de Marfil, Benín, Togo, Ghana, entre otros.

Pero también permite transportar la carga hacia la costa este de Estados Unidos, llegar con las exportaciones hacia países de Centroamérica y a puertos del lado del Atlántico de países sudamericanos, dice Rivadeneira.

Según él, prácticamente el Canal de Panamá puede ser utilizado para enviar y recibir productos hacia y desde cualquier parte del mundo. “De momento el tráfico y flujo comercial a través del canal se mantiene. Como Federación nos mantenemos monitoreando la situación para analizar potenciales novedades en el funcionamiento del canal”.

La polémica entre Estados Unidos y Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confianza que la crisis generada por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre “recuperar” el Canal de Panamá será superada.

Según Mulino, no tiene interés en una disputa con Estados Unidos y que la supuesta presencia de China en el canal no representa una amenaza, pues no existe interferencia alguna en la administración de esta vía interoceánica.

Trump ha insistido en que China tiene una presencia significativa en el Canal de Panamá.

Mulino reiteró -en una conferencia de prensa- que el canal “es y seguirá siendo panameño”. Aclaró que, si bien algunas empresas chinas operan en puertos cercanos, estas actividades no influyen en el funcionamiento ni en el control del canal.

Mulino también explicó que existe una confusión entre la administración del canal y la operación de los puertos adyacentes, los cuales son manejados por empresas multinacionales de distintos países, incluyendo EE.UU., Singapur, Taiwán y Hong Kong.

Dos de estos puertos, Balboa y Cristóbal están a cargo de una empresa con sede en Hong Kong, pero Mulino enfatizó que estos puertos cumplen un rol auxiliar y no tienen injerencia en la gestión del canal.

Ante la próxima llegada del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, Mulino dejó claro que no está dispuesto a negociar sobre el canal, ya que su control por parte de Panamá está sellado desde el traspaso definitivo en 1999, bajo los Tratados Torrijos-Carter.

Aunque afirmó que existen otros temas de interés común entre ambos países que pueden ser discutidos, el canal no es negociable. Además, recordó que EE.UU. construyó y administró la vía hasta su entrega a Panamá el 31 de diciembre de 1999.

¿Las cifras del Canal de Panamá?

Desde mediados de la década de 1960, el número de buques que cruzan el canal ha permanecido relativamente estable. Son entre 13 000 y 15 000 cada año. Solo en el 2024 bajó a 11 240 cruces debido a los efectos de la sequía.

Si se analiza por tonelaje transportado, el volumen aumentó de manera sostenida. Ese crecimiento se dio desde el 2016 cuando se inauguró la ampliación del canal, permitiendo el tránsito de buques de mayor tamaño.

Antes de la transferencia del canal en 1999, ningún año había superado los 300 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá).

Tras el cambio de administración, el crecimiento fue acelerado. En el 2024 fueron 423 millones y en el 2023 se registraron 511,1 millones.

Para atravesar el canal, los buques deben pagar un peaje. El monto se calcula con base en una tarifa fija, determinada por la esclusa utilizada y la categoría de tamaño de la embarcación. Además, de una tarifa variable según su capacidad.

Este cobro se aplica sin importar la bandera del buque, en cumplimiento del tratado de neutralidad firmado en 1977, según la Administración del Canal.