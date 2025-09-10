El Ecuador informó este 10 de septiembre de 2025 de la llegada del primer millón de rosas a China en tiempo récord. La embajadora en el país asiático, María Soledad Córdova, anunció el hecho mediante un video difundido en redes sociales de la Cancillería.

Las rosas de Ecuador llegaron a China en tres días

Las flores ecuatorianas, reconocidas mundialmente por su calidad y durabilidad, llegaron en apenas 72 horas gracias a la coordinación de la Embajada de Ecuador en China con el programa logístico de la plataforma de comercio electrónico JD.com y la cooperación público-privada, señaló Córdova. Este hito marca un precedente para que otros productos nacionales puedan conquistar este gran mercado de Asia, agregó.

🌹Un millón de rosas ecuatorianas, famosas por su calidad, arribaron a China gracias a la coordinación entre la Embajada de Ecuador y @JD_Corporate.



JD Flowers amplía su estrategia en China

La división floral de JD.com, conocida como JD Flowers, impulsó el ingreso de las rosas ecuatorianas al mercado chino con motivo del Festival Qixi, el equivalente al Día de San Valentín, que se celebra el 29 de agosto de cada año.

Su estrategia contempla expandir el abastecimiento directo de flores premium, consolidando su posición como el principal importador en el país asiático.

Con una proyección de ventas de más de 100 millones de flores en 2025, JD Flowers planea incluir variedades importadas de Ecuador, Colombia, Países Bajos y Japón. El crecimiento del mercado floral en China, estimado en 250 000 millones de yuanes (unos 35 000 millones de dólares), abre nuevas oportunidades para los productores ecuatorianos.

Ventaja competitiva para los consumidores chinos

El modelo de abastecimiento directo de JD Flowers permite reducir los costos de exportación hasta en un 30 %. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador en 2024, los aranceles fueron eliminados, lo que facilita el acceso de los consumidores chinos a rosas ecuatorianas de alta calidad a precios más competitivos.

Además, la alianza logística con aerolíneas garantiza un tiempo de tránsito de apenas 40 horas, con un sistema de control de temperatura especializado que preserva la frescura de las flores hasta llegar a destino.

Más productos ecuatorianos en camino

La embajadora Córdova señaló que este envío marca un precedente para otros productos agrícolas nacionales como arándanos, espárragos, brócoli y proteínas. Asimismo, la meta del Gobierno es aprovechar el tratado comercial y fortalecer los lazos bilaterales, promoviendo más exportaciones al mercado asiático.

Información externa: JD.com

