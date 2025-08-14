Desde este viernes 15 de agosto hasta el lunes 15 de septiembre de 2025 regirá en todo Ecuador la veda de muda para el cangrejo rojo y el cangrejo azul. La medida, emitida por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, busca proteger ambas especies y, al mismo tiempo, al consumidor.

Más noticias

¿Por qué se aplica la veda de cangrejo en Ecuador?

Durante este período, los cangrejos entran en una etapa de muda o cambio de caparazón. Este proceso genera altas concentraciones de oxalato de calcio, elemento perjudicial para la salud humana.

El cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y el azul (Cardisoma crassum) son especies que habitan en los manglares de las costas de América y son muy apetecidos por los consumidores.

Prohibiciones y controles durante de la veda del cangrejo en Ecuador

Durante este mes estará prohibida la recolección, captura, transporte, posesión, procesamiento y comercialización, tanto interna como externa, de estos crustáceos.

Las empresas procesadoras y comercializadoras autorizadas, que cuenten con stock de producto antes del inicio de la veda, deberán declarar sus inventarios a la Dirección de Control Pesquero hasta el 15 de agosto de 2025.

📣COMUNICADO📄

🦀🚫 Del 15 de agosto al 15 de septiembre, rige el período de veda del cangrejo rojo y azul en Ecuador.



Respetar la veda es cuidar nuestros ecosistemas y garantizar la sostenibilidad de esta especie.



Conoce aquí toda la información 👇 pic.twitter.com/LDhz12MTJZ — Ministerio de Producción (@Produccion_Ecu) August 14, 2025

Sanciones por incumplimiento de la veda del cangrejo 2025 en Ecuador

Quienes violen la prohibición se enfrentarán a sanciones contempladas en la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca o puestos a órdenes de la Fiscalía y sancionados de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano.

Sustento legal y ambiental

El artículo 73 de la Constitución del Ecuador obliga al Estado a aplicar medidas preventivas para evitar la extinción de especies y la alteración de los ciclos naturales.

La veda se enmarca en este mandato y responde a criterios técnicos para conservar el recurso pesquero, garantizar su sostenibilidad y proteger los ecosistemas costeros.

Denuncias ciudadanas

La autoridad pesquera habilitó canales de denuncia para reportar infracciones durante el período de veda.

Los ciudadanos pueden escribir al correo despachosrp@produccion.gob.ec o acudir a la inspectoría de pesca más cercana.

Vedas previas y continuidad

El país también aplica una veda similar entre febrero y marzo de cada año para el cangrejo azul y rojo. Estas pausas en la captura son clave para asegurar que las poblaciones de cangrejos se mantengan estables y puedan ser aprovechadas de manera responsable por pescadores y empresas.