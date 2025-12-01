Ecuador impulsa legalización de tierras indígenas para frenar la deforestación de la Amazonía

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Ecuador presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), realizada en noviembre de 2025 en Brasil, los resultados de varios proyectos climáticos que combinan la reducción de la deforestación con la legalización de tierras en la Amazonía.

Más noticias

COP30: Ecuador y la legalización de tierras indígenas para frenar la deforestación de la Amazonía

Durante el encuentro, el país defendió el uso del financiamiento climático para garantizar seguridad territorial, un avance respaldado con la regularización de 19 000 hectáreas en un bosque protector habitado por comunidades shuar.

La subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía, Jessica Gallegos, explicó a EFE que este resultado fue uno de los argumentos presentados por Ecuador para sumarse al compromiso intergubernamental sobre tenencia de tierra.

Las autoridades destacaron que la formalización se concretó mediante el proyecto de Pago por Resultados (PPR), ejecutado por los ministerios de Ambiente y Energía y de Agricultura y Ganadería, con apoyo del PNUD y recursos del Fondo Verde para el Clima (GCF).

Le puede interesar: Petroecuador avanza en el apagado de antorchas de gas en la Amazonía

Metas climáticas

Ecuador también presentó su segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), con las metas de reducción de emisiones bajo la Convención Marco de Naciones Unidas. Gallegos señaló que este paso fue un “hito importante” porque el país cumplió los plazos previstos en su primera NDC.

El país aprovechó la COP30 para reunirse con sus principales cooperantes climáticos, Noruega y Reino Unido, y mostrar los avances del Plan de Acción REDD+ nacional y PPR. Estas evidencias abrieron la puerta a nuevos mecanismos internacionales, como la Coalición LEAF, enfocada en detener la deforestación tropical para 2030.

Gallegos agregó que Ecuador mantuvo conversaciones con el Fondo Verde para el Clima para explorar nuevas líneas de financiamiento y presentar un portafolio más atractivo para futuras cooperaciones. Estos avances, explicó, fortalecieron la confianza de los donantes en la política climática nacional.

Ecuador pide mayor agilidad en el acceso a fondos

El país también planteó la necesidad de agilizar la movilización de recursos climáticos. “Existen demasiados estándares que dificultan el acceso. Los mecanismos deben ser más efectivos”, afirmó Gallegos al señalar que los costos de transacción encarecen el proceso y limitan el acceso a financiamiento que es finito.

Transición energética y dependencia petrolera

La funcionaria reiteró que Ecuador aún depende de los combustibles fósiles, un punto en el que coincide la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Ambas advierten que la transición hacia energías verdes será progresiva y a largo plazo.

“El objetivo es disminuir esa dependencia mediante inversión tecnológica, diversificación productiva y desarrollo de alternativas”, apuntó Gallegos.

Con información de EFE

Información externa: COP30

Te recomendamos