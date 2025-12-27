Ecuador da un paso en su programa nuclear al activar el Organismo de Implementación del Programa Nuclear (NEPIU). Este comité dirigirá y coordinará el programa nuclear ecuatoriano en su fase decisiva, informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

El objetivo es avanzar en la estrategia de seguridad nuclear, gobernanza y cumplimiento de estándares internacionales que buscan diversificar la matriz energética limpia de Ecuador a mediano y largo plazo.

La operación del primer reactor nuclear en Ecuador

El NEPIU será el espacio de articulación interinstitucional que reunirá a entidades del Estado para conducir técnicamente el proceso nuclear.

El organismo coordinará la implementación segura hasta la puesta en operación del primer reactor nuclear ecuatoriano (RNE1) en un horizonte aproximado de 10 años. Estará alineado al Milestone Approach del OIEA.

La seguridad radiológica y marco normativo

La política de protección radiológica y seguridad nuclear sustenta este paso estratégico.

Como política pública nacional, establece lineamientos para que las actividades nucleares presentes y futuras prioricen la seguridad de las personas, el ambiente y las infraestructuras, fortaleciendo la confianza ciudadana y la credibilidad internacional del Ecuador en no proliferación.

Cooperación técnica con el OIEA

Ecuador mantiene una cooperación técnica activa con el OIEA, que aporta asistencia especializada, capacitación y acompañamiento permanente.

Este respaldo impulsa avances normativos, y asegura que cada etapa del desarrollo nuclear cumpla con los más altos estándares internacionales de seguridad y gobernanza.

Energía limpia y reactores modulares

La implementación del programa nuclear permitirá evaluar tecnologías para generación eléctrica limpia y estable, incluidos reactores modularese como complemento estratégico de la matriz energética.

