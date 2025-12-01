Ecuador abre su primer centro fitosanitario para fortalecer la exportación de pitahaya

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Ecuador inauguró su primer Centro Fitosanitario de Innovación, Desarrollo y Estudio de la Pitahaya (Cefidep) en el cantón Palora, en Morona Santiago, una de las zonas con mayor producción y potencial exportador de esta fruta.

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Primer centro fitosanitario de pitahaya en Ecuador

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) informó este lunes 1 de diciembre de 2025 que el nuevo espacio fortalecerá el manejo fitosanitario y la competitividad de la cadena agroexportadora.

El Gobierno señaló que el Cefidep apoyará el control de plagas, la mejora productiva y los protocolos de inocuidad de la pitahaya, un cultivo emblemático del continente americano. “La construcción del Cefidep es una inversión estratégica del Estado y de la cooperación internacional para impulsar la tecnificación del sector”, indicó la cartera en un comunicado.

El proyecto es liderado por el MAGP, a través de Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario – Agrocalidad. Además, cuenta con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y en alianza con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap).

Un hito para la cadena productiva de la pitahaya

La cadena productiva de la pitahaya reúne en Ecuador a 2 260 productores, 514 acopiadores, 678 comercializadores directos y 602 exportadores. Además de miles de familias distribuidas en 18 provincias. Para el titular del MAGP, Juan Carlos Vega, el centro marca un hito para el sector.

“Centros como este es un ejemplo para el resto de cadenas productivas, que necesitan implementar buenas prácticas agrícolas”, dijo Vega. Además, llamó a trabajar de manera articulada entre el sector público y privado, junto a la cooperación internacional.

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Servicios técnicos y apoyo para productores en Palora

El Cefidep ofrecerá servicios de diagnóstico fitosanitario, capacitación técnica y atención directa en Palora. Las autoridades prevén que más de 1 500 productores y 60 acopiadores utilicen estas instalaciones para mejorar sus procesos productivos y cumplir estándares de exportación.

Ecuador es uno de los mayores proveedores globales de pitahaya. Solo en 2024, las exportaciones superaron las 50 000 toneladas, con ingresos de 158 millones de dólares. La fruta ecuatoriana llega actualmente a 61 mercados internacionales, según datos oficiales.

Información externa: Pitahaya

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