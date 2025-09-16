Entre enero y julio de 2025, las exportaciones no petroleras no mineras de Ecuador crecieron 22% y alcanzaron 14 583 millones de dólares. Este rubro representó el 68% del total de envíos al exterior, consolidando su papel como motor de generación de divisas para el país. Conozca los 10 productos que impulsaron el crecimiento en este período.

Los 10 productos líderes en las exportaciones superan los 12 907 millones de dólares

Hasta julio de 2025, los primeros diez productos de exportación sumaron más de 12 907 millones de dólares. La mayoría corresponde a la oferta alimentaria, consolidando al sector agrícola, acuícola y agroindustrial como pilares del comercio exterior ecuatoriano.

Asia, Norteamérica y Europa concentran la mayor parte de los consumidores de estos productos, según datos del Banco Central del Ecuador, recogidos por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Cacao y camarón, protagonistas del repunte de exportaciones de Ecuador

El cacao y sus elaborados lideraron el crecimiento con un alza del 74%, alcanzando 2 636 millones de dólares. El camarón, principal producto de exportación, subió 19% y sumó 4 903 millones de dólares. Estos dos productos concentraron buena parte de las exportaciones y reforzaron la presencia de Ecuador en mercados internacionales.

Banano, enlatados y flores mantienen solidez

El banano y plátano se ubicaron entre los principales productos, con un incremento del 15% y 2 549 millones de dólares. Los enlatados de pescado avanzaron 16% hasta alcanzar 1 076 millones de dólares. Las flores naturales aportaron con un crecimiento de 4%, mientras que la madera y sus manufacturas registraron un alza de 18%.

No todos los productos mantuvieron un ritmo positivo. El atún y otros pescados retrocedieron 4% en su valor exportado. En el sector manufacturero, los productos químicos y farmacéuticos crecieron 5%, mientras que los cerámicos bajaron 14% en comparación con 2024.

Principales destinos de las exportaciones de Ecuador

La Unión Europea se consolidó como el principal mercado, con un aumento de 26% en importaciones desde Ecuador. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con un alza del 36%, mientras que China fue el tercer destino. En conjunto, estos tres mercados concentraron el 66% de las exportaciones no petroleras no mineras del país.

