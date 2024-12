Usuarios de Quito reportan el desabastecimiento de gasolina extra en varias estaciones de servicio de la ciudad. Los distribuidores aseguran que el problema se origina en la terminal El Beaterio, que les entregan cupos limitados del hidrocarburo.

La escasez de gasolina extra la sintió Luis L., la mañana de este lunes 16 de diciembre de 2024. El hombre, de 39 años, se acercó a una estación de servicio en la avenida Simón Bolívar, a la altura del barrio Argelia Alta, en el sur oriente de Quito. Allí le indicaron que no había gasolina extra, la única que estaban comercializando es la súper, de 95 octanos, que tiene un precio más alto.

El problema de escasez se empezó a sentir desde el viernes 13 de diciembre. Algunas estaciones de servicio vendían gasolina extra con límite el fin de semana. Es decir, máximo 10 dólares de combustible, mientras que en otras no había gasolina extra.

Por ejemplo, Diana C., se acercó el sábado 14 de diciembre de 2024 a la gasolinera ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Fresnos, al norte de Quito. Los trabajadores de la estación de servicio le indicaron que no había gasolina porque el tanquero que les abastece aún no llegaba. Lo mismo sucedió en la estación ubicada en la Eloy Alfaro y Álamos, también en el norte de la ciudad.

Hablan los distribuidores

Por su parte, Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, (Camddepe), señaló que el problema del desabastecimiento de gasolina extra radica en los centros de distribución, como El Beaterio. Allí se está poniendo cupo a las comercializadoras, que tienen que racionar la venta por los consumidores finales.

“Este momento se sabe que no hay combustible en la estación más grande de Quito, que es ubicada en la avenidas Amazonas y Eloy Alfaro. Tenemos reportes de otras gasolineras que no tienen extra, por ejemplo, una en La Prensa y otra por el sector de la Ofelia”, señaló Rosero.

Además, agregó que no tienen ninguna explicación oficial sobre el tema. Sin embargo, la Camddepe sostiene que el desabastecimiento puede estar relacionado con la operación de la Refinería Esmeraldas.

Rosero también señaló que el problemas del abastecimiento de combustibles empezó a inicios de octubre. “Hubo desabastecimiento con el diésel, pero este momento tenemos un problema con la extra, dijo”.

Sin embargo, la escasez de gasolina extra, con un consumo promedio de 3,2 millones de galones diarios a nivel nacional, resulta más crítica por el impacto en el número de usuarios.

Petroecuador

Por su parte, Petroecuador, al ser consultado por este medio, señaló este lunes que no hay desabastecimiento de combustibles en el país. Además, agregó que la entrega de gasolina extra en El Beaterio se realiza con normalidad.

Además, detalló que la Terminal de Productos Limpios El Beaterio, que abastece el 100% de combustibles para Quito y sus alrededores, está despachando normalmente gasolina, tanto extra como súper.

“Entre el viernes 13 y el domingo 15 de diciembre, se despacharon en total 2 321 000 galones de gasolina extra en el mencionado terminal. Asimismo, las entregas de este combustible, hasta las 14:30 de hoy, alcanzan los 865 000 galones de extra.