El proceso de devolución de ahorros de la cooperativa CREA continúa. Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede) ya entregó más de 27 millones a 4 600 socios afectados por el cierre de CREA.

El cronograma de pagos, organizado por el último dígito de cédula, concluirá esta semana, y luego los beneficiarios podrán acudir sin restricción a las agencias designadas. Aquí puedes conocer el cronograma y más información.

Transferencias a otras cooperativas y retrasos detectados

Una parte de los socios de CREA pasó a nuevas entidades dentro del proceso de transferencia de activos y pasivos. Sin embargo, en la cooperativa Biblián el trámite ha tomado más tiempo debido al volumen de expedientes.

Se prevé que esta semana se completen las transferencias, y que las nuevas cooperativas comuniquen directamente los pasos a seguir a cada socio, dijo el intendente de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Fernando Muñoz.

Deudas, compensaciones y derechos de los socios

Uno de los temas más sensibles son las deudas pendientes en la cooperativa CREA. Algunos depositantes dijo que fueron obligarlos a compensar ahorros con obligaciones vigentes.

Sin embargo, Muñoz aclaró que la compensación es voluntaria y solo se aplica si el socio lo acepta. En caso de deudas vencidas, sí puede efectuarse el descuento automático, como sucede en cualquier institución financiera.

Reclamos y problemas de información a los socios

Entre las principales quejas sobresale la falta de información clara sobre cuotas y canales de consulta. El intendente Fernando Muñoz reconoció que es necesario fortalecer los mecanismos de atención.

Además, los ecuatorianos en el exterior reportaron dificultades para cancelar sus deudas, aunque se han habilitado cuentas en cooperativas y bancos privados para facilitar estos pagos.

Los montos pequeños y el proceso

Respecto a los ahorros menores a 300 dólares, Muñoz explicó que aún están en proceso de transferencia, pero que serán cubiertos en su totalidad.

Destacó que el 99,9% de los socios será atendido por la Cosede , con recursos garantizados. Muñoz hizo un llamado a la calma, destacando que este proceso ha sido más ágil y transparente que en otras liquidaciones pasadas.

