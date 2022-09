Deuda externa llega a USD 46 455 millones

Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, no descarta la posibilidad de acudir a los multilaterales en busca de financiamiento para el próximo año. Foto: Foto: Archivo / El Comercio

La deuda pública agregada, que incluye todas las obligaciones del sector público no financiero, llegó a USD 74 030 millones en junio de este año. USD 46 455 millones corresponden a deuda externa y USD 27 575 millones, a interna.

Entre junio del año pasado y el mismo mes del 2022, la deuda total registra un incremento del 2%.

Al desagregar los montos se observa que el endeudamiento externo es el que más subió. Esto fue debido a lo prestado por multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

A junio de este año, la deuda con estos organismos asciende a USD 22 310 millones, un incremento de USD 3 486 millones desde el mismo mes del año pasado.

Los multilaterales son los principales financistas del país este 2022. En lo que va del año, el Estado ha recibido USD 2 200 millones de estos organismos. Está previsto que el monto llegue a USD 4 500 millones hasta diciembre.

Por ejemplo, en junio pasado, el Directorio del FMI aprobó el desembolso de USD 1 000 millones, tras la revisión de metas del programa acordado con Ecuador en 2020 y renegociado un año después. Para diciembre de este año está previsto un nuevo desembolso de USD 700 millones, si el Gobierno alcanza otras metas.

De esta manera el Ecuador culminaría con éxito el programa suscrito con el FMI y debería buscar nuevos financistas. El Gobierno no descarta volver a pedir otros préstamos a los multilaterales.

¿Por qué endeudarse?

El Ministerio de Finanzas explicó que el Ecuador tiene un presupuesto deficitario, es decir, los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos que tiene el país. La diferencia entre ingresos y egresos se cubre con préstamos.

Ecuador lleva más de 10 años con un déficit fiscal consecutivo; en 2008 fue el último año en el que se registró un superávit. En 2014 y en 2020 se registraron los peores déficits históricos, por encima de USD 6 000 millones. Este 2022 se calcula que habrá un déficit cercano a USD 2 300 millones.

A este monto hay que sumarle los recursos que se necesitan para cubrir los intereses y deudas de años anteriores, con los que llegan a USD 10 861 las necesidades de financiamiento para este 2022, según el análisis de Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal.

Estos montos se cubren con deuda, que puede venir de multilaterales, bancos u otros gobiernos, a través de la emisión de bonos. Según el Ministerio de Finanzas, la deuda puede ser buena o mala, dependiendo de las tasas y plazos con los que se consiga.

Emisión de bonos

En este momento es muy complicada la emisión de bonos para el Ecuador, ya que el indicador riesgo país se ubicó en 1 446 puntos el viernes pasado. Este índice se disparó con las movilizaciones de junio del 2022. Hasta esa fecha, Ecuador mantuvo un promedio de 800 puntos desde abril del 2021.

Este índice mide la probabilidad de que una nación pague o no sus deudas. Mientras más alto es el índice, hay mayores posibilidades de que caiga en mora.

Si el Ecuador emitiera bonos en este momento, tendría que pagar una tasa de interés sobre el 16%.

Por ello, es más probable que Ecuador se siga endeudando con los organismos internacionales. La tasa de los créditos multilaterales es de 2,5% en promedio.

El Gobierno tiene dos metas que se contraponen

Fausto Ortiz. Exministro de Finanzas

El Gobierno, por un lado, tiene la meta de achicar el déficit fiscal, que estuvo por ocho años en USD

5 000 millones en promedio y que en la pandemia llegó a estar cerca de USD 7 000 millones. Y por otro lado, tienen el deseo de un crecimiento económico. ¿A cuál de los dos se debe dar más peso? Lo que el Gobierno ha dado más énfasis es al ajuste fiscal, porque estamos dentro del programa con el Fondo Monetario Internacional, que busca pasar de un déficit de 5 puntos a un superávit de 1 punto en cuatro años. Actualmente no hay muchas opciones de financiamiento que no sea de los multilaterales y es por eso es que no se refleja mucha inversión.

Los ingresos del país no son suficientes para cubrir gastos

David Castellanos Docente universitario

La economía del Ecuador sobrevive con los ingresos tributarios y petroleros. Los primeros son permanentes y los segundos, variables. El Gobierno no puede hacer una planificación en base a ingresos variables, sino que debe hacerlo en base a la recaudación. Pero los ingresos por tributos no logran cubrir los gastos corrientes, que la mayoría son sueldos y salarios públicos. El Gobierno, bajo esa regla, tiene que apalancarse en ingresos variables, como es el del petróleo y tomar deuda. Este año, para bajar el déficit fiscal la estrategia ha sido reducir el gasto de capital, que es inversión pública. Pero para el próximo año (2023), el Gobierno ya ha manifestado la idea de colocar nuevamente bonos en el exterior. Más deuda.