En un evento para la modernización productiva y la innovación en Ecuador, el presidente Daniel Noboa presentó este 13 de agosto de 2025 en Cuenca la primera zona franca tecnológica del país. La iniciativa busca posicionar a la capital azuaya como un centro estratégico para el desarrollo tecnológico, la atracción de inversiones y la generación de empleo calificado.

El anuncio incluyó la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, la Universidad Católica de Cuenca y la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad, con el fin de impulsar la transferencia de tecnología y la competitividad empresarial.

Noboa destacó que el proyecto creará oportunidades para jóvenes talentos en programación. También permitirá diversificar la producción nacional hacia la exportación de servicios tecnológicos.

Cooperación internacional y beneficios para inversionistas

La zona franca contará con asesoría de especialistas de Emiratos Árabes Unidos, una de las cinco potencias mundiales en inteligencia artificial. Para ello, se suscribió un memorando de entendimiento que permitirá adoptar estándares internacionales y convertir a Cuenca en una de las zonas francas más competitivas de la región.

El proyecto ofrecerá incentivos tributarios y aduaneros como 0% de Impuesto a la Renta durante los primeros cinco años. Tendrá una tarifa fija del 15% a partir de entonces.

Además, incluirá la exoneración de IVA, ISD y aranceles. Estos beneficios, según el ministro de Producción, Luis Jaramillo, consolidarán a la ciudad como un polo de desarrollo para industrias de alto valor agregado.

Alianza entre Estado, academia y sector privado

La ejecución de la zona franca tecnológica se enmarca en una política pública que prioriza la colaboración entre el Gobierno, las universidades y el sector empresarial.

Alfredo Peña, representante de la Cámara de Industrias, aseguró que estas alianzas ofrecen herramientas valiosas a las nuevas generaciones para competir en un mercado globalizado.

El Gobierno espera que este entorno favorable atraiga a empresas líderes y multinacionales. También busca que convierta a Cuenca en un semillero de innovación. Además, pretende que fortalezca la vocación industrial de la provincia de Azuay.