El Gobierno de Daniel Noboa trabaja para evitar los cortes de luz en el Ecuador. Sin embargo, las autoridades no han descartado completamente los racionamientos eléctricos, debido, principalmente, al estiaje y al déficit de generación energética del país.

Más noticias

Arturo Félix Wong, ministro de Gobierno, señaló la mañana de este lunes 9 de septiembre de 2024 que no habrá cortes de luz “si las cosas se mantienen como estamos trabajando ahorita y la hidrología, como la hemos estudiado, nos apoya no tiene que haber apagones. Ahorita no hay apagones, todo el mundo está trabajando tranquilamente”, dijo en una entrevista en Teleamazonas.

¿Qué se está haciendo para evitar los cortes de luz?

Félix Wong también hizo un recuento de las acciones realizadas por el Gobierno para solventar la crisis eléctrica por la que atraviesa el país. Señaló que se han contratado 341 megavatios (Mw) de generación eléctrica. Por ejemplo, se encuentran los 100 Mw de generación flotante de la barcaza Powership Emre Bey, que ya entró en etapa de prueba.

Asimismo, incluye la contratación de los motores de generación en tierra, distribuidos en: 100 Mw que se instalará en Salitral, 91 Mw en Esmeraldas, 50 Mw en Quevedo. Estas soluciones entrarían a operar a finales de noviembre de este año.

Además, habló del segundo bloque de generación, que entrará a operar en el primer semestre del 2025. Esta incluye la compra de 150 Mw para Esmeraldas, 150 Mw para Manabí, 120 Mw para Durán, 135 Mw para Pascuales, en Guayas, 15 Mw para Santa Elena 2, 28 Mw para Santa Elena. También consta el alquiler 250 Mw para Guayas y 40 Mw para El Oro.

Sin embargo, este 9 de septiembre de 2024 se conoció que el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) solicitó al ministro de Energía, Antonio Goncalves, que se inicie con un programa de racionamiento eléctrico entre el 12 y 15 de septiembre. El tiempo de los cortes de luz sería de dos horas, entre las 06:00 y las 22:00 de cada día. El Ministerio de Energía no confirmó ni negó esta información.

Esta medida debe ser analizada en vista de los cortes de luz inesperados que se presentaron el sábado 7 de septiembre de 2024. Ese apagón, entre las 08:45 y las 12:00, se debió a un error humano, dijo el viceministro de Electricidad, Rafael Quintero.

Varias provincias se quedaron sin energía eléctrica hasta pasadas las 12:00, reportaron las denuncias de ciudadanos en las redes sociales.