Entre el 1 de enero y el 26 de agosto de 2024 se registraron 601 481 contratos laborales en Ecuador, según el Sistema Único del Ministerio de Trabajo. Una de las modalidades más utilizadas es el contrato especial emergente.

Este tipo de contratación estaría por desaparecer, ya que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó una propuesta de derogatoria del Capítulo III de la Ley de Apoyo Humanitario, en la Asamblea Nacional, en julio pasado, que incluye la eliminación de esta forma de contrato laboral, ya que sostiene que genera precarización laboral.

Más noticias

¿En qué consiste este contrato?

La Ley de Apoyo Humanitario fue expedida en junio de 2020, en el contexto del covid-19. El texto en discusión incluye los 10 artículos con las medidas que se tomaron para sostener el empleo durante la pandemia. La normativa ha continuado vigente, pese a que en mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de dicha enfermedad como pandemia.

Un contrato especial emergente es una de las 41 modalidades de contratación laboral que tiene el Ecuador. Consiste en un contrato por un tiempo definido por máximo dos años. Se lo puede celebrar en situaciones emergentes o para nuevas inversiones.

La jornada laboral puede ser de 20 a 40 horas semanales, distribuidas en un máximo de seis días a la semana sin sobrepasar las ocho horas diarias. Su remuneración y beneficios serán proporcionales, de acuerdo con la jornada pactada. Y el descanso semanal será al menos de veinticuatro horas consecutivas, señala la norma.

110 878 contratos emergentes de enero a agosto de 2024

Según los datos del Ministerio, se celebraron 110 878 contratos emergentes entre enero y agosto de este año. La cifra corresponde al 18,4% de las contrataciones y es la segunda modalidad más utilizada en este período. La primera es el contrato indefinido con el 34% de los acuerdos laborales.

Pese a que ya no existe una situación de emergencia sanitaria, esta modalidad de contrato se siguió utilizando en el Ecuador. Las razonas son varias, Vanessa Velásquez, experta en temas laborales, señala que no hubo control por parte de las autoridades y se siguieron admitiendo este tipo de contratos sin justificación. “A penas se terminó la pandemia, ya no se debió celebrar ese tipo de contrataciones”, dijo.

Sin embargo, agregó que un contrato especial emergente no es un trabajo precario, ya que se goza de todos los beneficios de ley, estabilidad por hasta dos años. Además, señaló que hay varias modalidades de empleo que tienen las mismas características en Ecuador, como el contrato productivo, el contrato de emprendimiento, el contrato turístico, entre otros.

“No puede decir que el contrato emergente es una forma de precarización y a la vez ocultar que hay otras modalidades muy parecidas”, dijo Velásquez, al tiempo de calificar la solicitud de derogatoria de la norma como demagógica.

¿Qué pasará con los contratos emergentes vigentes?

De 110 878 contratos emergentes celebrados entre enero y agosto de este año, 79 545 contrataciones están vigentes. Para la experta, de derogarse esta modalidad, los contratos pasarían a ser indefinidos sin necesidad de firmar un nuevo contrato. Esto pese a que la ministra Núñez sugirió que se deberían celebrar nuevos contratos como si el empleado recién empezara a trabajar en una empresa.

La Asamblea Nacional aún no establece una fecha para el tratamiento de esta solicitud de derogatoria del Capítulo III de la Ley Apoyo Humanitario.