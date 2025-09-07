En Ecuador, solo 3 de cada 10 jóvenes acceden a un empleo adecuado. El resto enfrenta el desempleo, el subempleo o trabajos sin condiciones formales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Conseguir el trabajo ideal no depende únicamente del currículum; la entrevista personal se convierte en el momento clave de todo proceso de selección.

Una preparación adecuada puede marcar la diferencia entre avanzar en el proceso o quedar descartado. El experto en recursos humanos y reclutación, Omar Carrera, compartió consejos prácticos para enfrentar este reto con seguridad y profesionalismo.

Antes de la entrevista de la entrevista de trabajo

Prepararse es fundamental. Carrera recomienda entrenar la seguridad, si sufre de nervios o pánico escénico, puede practicar frente al espejo. Además puede simular una conversación consigo mismo, esto ayuda a mejorar la postura, la mirada y la seguridad al hablar.

Respire profundo. Realice ejercicios de respiración antes de la entrevista. Inhale por la nariz y exhala lentamente por la boca al menos 10 veces para calmar la ansiedad.

Module su voz. Su tono debe ser firme, claro y seguro. Evite hablar muy bajo o con un volumen excesivo. La voz es una herramienta poderosa para transmitir confianza.

Conocerse a sí mismo también resulta clave. Preparar una presentación personal que incluya fortalezas, debilidades y aportes a la empresa ayuda a responder preguntas frecuentes.

Además, el experto aconseja investigar la empresa y el cargo al que se postula. La vestimenta adecuada debe transmitir seriedad: colores neutros como azul, gris o negro, y evitar estampados o accesorios llamativos. Finalmente, llegar puntual demuestra compromiso.

Durante la entrevista

El lenguaje corporal puede transmitir tanto como las palabras. Sentarse erguido, mantener contacto visual y evitar los brazos cruzados son señales de seguridad.

Carrera insiste en mostrar una actitud positiva, responder con claridad y evitar muletillas. Las respuestas no deben extenderse más de 30 segundos y deben resaltar logros medibles.

La disposición frente a los retos pesa más que tener todas las respuestas. “Los reclutadores valoran la actitud, no la perfección”, enfatizó.

El cierre de la entrevista es decisivo

El experto recomienda realizar preguntas sobre el cargo y los objetivos de la empresa. Esto muestra interés real en la posición.

Finalizar agradeciendo la oportunidad y expresando el deseo de aportar conocimientos y habilidades refuerza la impresión positiva en el reclutador.

En un contexto donde solo 3 de cada 10 jóvenes en Ecuador acceden a un empleo adecuado, seguir los consejos de expertos puede ser la clave para aumentar tus oportunidades y conseguir un trabajo con mejores condiciones.

