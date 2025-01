Los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionistas de Ecuador que deseen cambiar su forma de recibir el pago de los décimos, cuarto y tercer, sueldos pueden hacerlo hasta el 15 de enero de 2025.

Trabajadores en relación de dependencia para los décimos sueldos

Los trabajadores en relación de dependencia que deseen mensualizar o acumular su decimotercera y decimocuarta remuneración deben presentar una solicitud escrita a sus empleadores.

Si el trabajador elige acumular la decimotercera y decimocuarta remuneración, pero desea recibirlas mensualmente, deberá solicitarlo por escrito antes del 15 de enero de cada año.

De igual forma, si el trabajador de Ecuador recibe los décimos sueldos de forma mensual, pero decide acumularlas, deberá solicitarlo por escrito al empleador, hasta el 15 de enero.

No se puede presentar una solicitud para el cambio de la modalidad de pago fuera del período establecido. Si no lo hizo, deberá esperar al siguiente año para hacerlo dentro de los primeros 15 días de enero. En el caso de que el empleado quiera mantener la misma modalidad del año anterior, no será necesaria una nueva solicitud.

El decimotercer sueldo en Ecuador se paga hasta el 24 de diciembre de cada año. En cuanto al decimocuarto sueldo, se paga hasta el 15 de marzo en las regiones Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones Sierra y Amazónica.

Jubilados y pensionistas del IESS

Para los jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que decidan acumular o mensualizar su decimotercera y decimocuarta pensión, pueden hacerlo vía internet, ingresando a la página web del IESS, con su clave y usuario.

Posteriormente, ingrese a la opción, acumulación o mensualización de los décimos sueldos en Ecuador en el módulo de Pensionistas y genere la solicitud.

Períodos de cálculo para el pago de los décimos:

Los períodos para calcular las remuneraciones adicionales son los siguientes:

Decimotercera remuneración. Se calcula desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año en curso. Decimocuarta remuneración (Costa e Insular). El período comprende desde el 1 de marzo hasta el último día de febrero del año siguiente. Decimocuarta remuneración (Sierra y Amazónica). Se toma en cuenta desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio del año siguiente.

Montos de los décimos sueldos en Ecuador