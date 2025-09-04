La segunda veda anual del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y azul (Cardisoma crassum) en Ecuador termina el 15 de septiembre de 2025. Esta restricción, vigente desde el 15 de agosto, responde a la etapa de muda de caparazón, un proceso crucial para la conservación de ambas especies.

Más noticias

Con el cierre de la veda, pescadores, comerciantes y restaurantes podrán retomar la actividad legal de captura y comercialización de cangrejo en el país, siempre bajo las regulaciones establecidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Cuándo se termina la veda del cangrejo en Ecuador 2025

Durante la muda, los cangrejos presentan altas concentraciones de oxalato de calcio, sustancia perjudicial para el consumo humano. Además, este ciclo biológico los vuelve más vulnerables, lo que justifica la suspensión de su captura para garantizar su sostenibilidad y el equilibrio de los manglares.

El cangrejo rojo y azul son altamente demandados en la gastronomía local y forman parte de la identidad culinaria costera del país.

📣COMUNICADO📄

🦀🚫 Del 15 de agosto al 15 de septiembre, rige el período de veda del cangrejo rojo y azul en Ecuador.



Respetar la veda es cuidar nuestros ecosistemas y garantizar la sostenibilidad de esta especie.



Conoce aquí toda la información 👇 pic.twitter.com/BGkIQk8Eo1 — Ministerio de Producción (@Produccion_Ecu) August 14, 2025

Prohibiciones durante la segunda veda 2025

Hasta el 15 de septiembre está prohibido recolectar, capturar, transportar, poseer, procesar o comercializar estos crustáceos, tanto en el mercado interno como en exportaciones.

Las empresas con inventario previo al inicio de la veda tuvieron la obligación de declararlo ante la Dirección de Control Pesquero para garantizar trazabilidad y evitar irregularidades.

Sanciones por incumplimiento

Quienes incumplan la prohibición se exponen a sanciones según la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. En casos más graves, la infracción puede derivar en procesos penales contemplados en el Código Orgánico Integral Penal.

Sustento legal y ambiental

La veda se fundamenta en el artículo 73 de la Constitución del Ecuador, que exige al Estado medidas para prevenir la extinción de especies y preservar los ciclos naturales. Este esfuerzo se complementa con primera veda anual en los meses de febrero y marzo, asegurando así un manejo responsable del recurso.

El Ministerio habilitó canales de denuncia para reportar infracciones durante la veda. Los ciudadanos pueden escribir a despachosrp@produccion.gob.ec con las novedades.

Información externa: Cangrejo

Te recomendamos