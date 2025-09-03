Este miércoles 3 de septiembre de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional iniciará el tratamiento del proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Banco del afiliado (Biess). La propuesta fue enviada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.

Para esta primera sesión están convocados Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y Bernardo Cordovez, gerente general del Banco del IESS (Biess). Ambos expondrán criterios técnicos sobre el proyecto de ley.

Reformas planteadas sobre el IESS y Biess

La propuesta incluye cambios a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IESS. Entre ellos, la posibilidad de remover en cualquier momento a funcionarios designados por el Consejo Directivo. Este punto genera debate, pues podría abrir espacios de discrecionalidad en la administración.

Patricia Borja, experta en Seguridad Social, señaló que la incorporación de la figura de “remoción en cualquier tiempo” resulta cuestionable. Recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que las administraciones pasajeras afectan la gestión técnica del IESS.

Observaciones de la Corte Constitucional

Asimismo, señaló que la Corte Constitucional ya había emitido una sentencia en 2024 que obligaba al Ejecutivo a presentar reformas sobre la designación de los vocales del Consejo Directivo. Ese fallo exigía estudios de factibilidad financiera y la participación de los proponentes del proyecto inicial para reformar la Ley de Seguridad Social.

Pero, Patricia Borja indicó que el proyecto de Noboa no cumple de forma clara con estos requerimientos. Además, cuestionó que se tramite el proyecto bajo la figura de urgencia económica, cuando la Corte había establecido plazos más amplios para su discusión.

Estas inconsistencias en el proyecto podrían derivar en demandas de inconstitucionalidad, tal como ocurrió con otras normas enviadas por el presidente Daniel Noboa y aprobadas por la Asamblea Nacional, agregó Borja.

Antecedentes del proyecto

El presidente Daniel Noboa envío el proyecto de ley a las Asamblea Nacional el pasado 28 de agosto de 2025 para su tratamiento.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó el trámite el lunes 1 de septiembre con el voto unánime de sus siete integrantes. La iniciativa se convierte en la quinta enviada por el Ejecutivo con carácter de urgente desde que asumió este mandato, en mayo de 2025.

Según el Gobierno, el proyecto busca garantizar la transparencia en la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados del Biess y fortalecer la sostenibilidad del sistema crediticio. Además, pretende resguardar los derechos de afiliados, jubilados y beneficiarios mediante la recuperación y gestión adecuada de los recursos.

Próximos pasos

La Asamblea tiene un plazo máximo de 30 días para aprobar la norma en dos debates, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Mientras tanto, la experta insiste en que el análisis debe incluir informes financieros y técnicos para garantizar que las reformas fortalezcan de verdad al sistema de seguridad social del Ecuador.

