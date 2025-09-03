El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este miércoles, 3 de septiembre de 2025, que inició el pago de la compensación económica a los ciudadanos que trabajaron como miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) en la primera y segunda vuelta de las elecciones generales de este año.

Cómo y dónde cobrar el pago de los miembros de mesa

Los pagos se entregan en las ventanillas del Banco del Pacífico y BanEcuador.

Para acceder a la compensación, los ciudadanos deben presentar únicamente su cédula de identidad. El CNE explicó que el dinero estará disponible hasta el 2 de febrero de 2026.

Por qué se retrasó el pago del CNE a miembros de mesa

El organismo electoral explicó que no pudo iniciar el proceso antes porque el Ministerio de Finanzas no transfirió los recursos.

Con la entrega de fondos, el cronograma de compensación avanzó y permitió iniciar los pagos.

🔴 IMPORTANTE | Este 3️⃣ de septiembre inició el pago a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto de las #EleccionesEcuador2025. 🇪🇨🗳️



— cnegobec (@cnegobec) September 3, 2025

El retraso en los pagos no es nuevo. En las elecciones anticipadas de 2023, los miembros de mesa recibieron un incentivo de 20 dólares por cada jornada.

Sin embargo, pudieron cobrar ese valor recién hasta septiembre de 2024, un año después de los comicios.

Reconocimiento al trabajo de los miembros de mesa

Con el inicio de pagos en 2025, el CNE aseguró que cumple con su obligación de reconocer el compromiso cívico de quienes formaron parte de las juntas de sufragio, fortaleciendo la confianza en el sistema electoral y en el ejercicio democrático.