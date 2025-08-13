La Corporación Financiera Nacional (CFN) explicó este 13 de agosto de 2025 cómo se aplicará la remisión de intereses, mora, costas judiciales y otros cargos a ciertos clientes con deudas vencidas en Ecuador, en cumplimiento de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, vigente desde el 14 de julio.

Alcance de la remisión de intereses de deudas en la CFN

La remisión se aplicará a personas naturales o jurídicas con operaciones crediticias de primer piso cuyo capital esté vencido al 14 de julio de 2025.

Las operaciones crediticias de primer piso son los préstamos que esta entidad financiera entregó directamente a personas o empresas, sin intermediarios. Es decir, la CFN prestó el dinero de forma directa al cliente y también cobra los pagos.

La entidad no detalló el número de posibles beneficiarios ni un monto estimado de recaudación de la medida dispuesta en la Transitoria Primera de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas.

Requisitos para acceder a la remisión de deudas

Los interesados deberán presentar una solicitud por escrito dirigida a la Subgerencia General de Recuperación de la CFN siguiendo un formato oficial.

Junto con el oficio, se deberá incluir la documentación solicitada y realizar un abono inicial mínimo del 10% del capital adeudado, más el valor del seguro, en el caso de existir.

Por el saldo pendiente, se firmará un convenio de pago. Esta remisión se podrá utilizar solo una vez.

Plazos y forma de pago de deudas

El plazo máximo para presentar la documentación y el pago inicial será hasta el 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, debe tomar en cuenta que los pagos se harán únicamente mediante transferencia o depósito en las cuentas oficiales de la CFN.

Exclusiones de la remisión en la CFN

No podrán acceder a este beneficio:

Autoridades de elección popular en funciones.

Servidores públicos de nivel jerárquico superior y sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Personas jurídicas en las que estas autoridades sean administradores, representantes legales, socios o accionistas.

Además, la entidad señaló que para más información, los clientes pueden acudir a las oficinas de CFN en Guayaquil o Quito. Allí recibirán asesoría personalizada para cumplir de manera correcta el proceso de remisión.