El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió dos resoluciones que modifican el proceso de anulación y emisión de comprobantes electrónicos en Ecuador. Estas actualizaciones ya están vigentes en agosto de 2025.

Cambios en la anulación de facturas electrónicas del SRI

La Resolución NAC-DGERCGC25-00000017, del 29 de julio, reforma las disposiciones establecidas en la Resolución NAC-DGERCGC25-00000014, del 27 de junio, relacionadas con la anulación de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en modalidad electrónica.

René Toledo, gerente financiero de Security Data, explicó que los cambios buscan un mayor control tributario y afectan de forma directa a comercios y contribuyentes. “El principal ajuste está en los plazos para anular comprobantes de venta y en la limitación para las facturas con la leyenda ‘consumidor final’”, señaló.

El cambio más importante en las facturas electrónicas del SRI

Hasta antes de estas resoluciones, los contribuyentes podían anular facturas en línea sin un límite de tiempo, lo que generaba problemas en las declaraciones de impuestos. Con la nueva normativa, el SRI establece estas modificaciones:

Reducción del plazo para anulación en línea . Ahora los comprobantes electrónicos deben ser anulados hasta el día 7 del mes siguiente a su emisión, en lugar del día 10.

. Ahora los comprobantes electrónicos deben ser anulados hasta el día 7 del mes siguiente a su emisión, en lugar del día 10. Notas de crédito más restrictivas . Solo podrán emitirse en casos específicos definidos por el reglamento, y estarán sujetas a verificación por parte del SRI.

. Solo podrán emitirse en casos específicos definidos por el reglamento, y estarán sujetas a verificación por parte del SRI. Anulación automática en casos especiales . Se permite la anulación automática de comprobantes emitidos a contribuyentes extranjeros o fallecidos, una vez ingresada la solicitud por parte del emisor.

. Se permite la anulación automática de comprobantes emitidos a una vez ingresada la solicitud por parte del emisor. Facultad de anulación de oficio por parte del SRI. El SRI podrá anular de oficio facturas emitidas con la leyenda “ consumidor final ” durante procesos de control tributario.

El SRI podrá anular de oficio facturas emitidas con la leyenda “ ” durante procesos de control tributario. Excepciones para comprobantes relacionados con el ISD. Se establece un tratamiento especial para los comprobantes de retención vinculados al impuesto a la salida de divisas (ISD).

“Este cambio da mayor claridad y permite a los comercios ordenar sus procesos de facturación”, explicó Toledo.

Restricción para facturas de consumidor final

Uno de los puntos más sensibles es la prohibición de anular facturas emitidas bajo la leyenda “consumidor final”. Según la resolución, esta medida entrará en vigor desde el 1 de enero de 2026. Hasta el 31 de diciembre de 2025, los comercios aún podrán modificarlas o anularlas.

“Es un cambio fuerte. Muchos negocios preferían emitir comprobantes como ‘consumidor final’ para agilizar procesos. Sin embargo, al no poder modificarlas, la tendencia será solicitar datos completos de cédula o RUC para asegurar correcciones futuras”, explicó el gerente financiero.

Principales causales de anulación

El SRI reconoce dos motivos frecuentes para anular facturas: errores en la emisión —como equivocaciones en el número de cédula— y transacciones que no llegaron a concretarse, por lo que el servicio o producto nunca se entregó.

Toledo recomendó que los negocios incorporen a facturación sistemas que automatizan la captura de datos de clientes, evitando errores y agilizando la facturación.

Impacto en comercios y contribuyentes

Las resoluciones del SRI apuntan a reducir la informalidad y a transparentar la relación entre ventas reales y declaraciones a la administración tributaria. Para los comercios, implican ajustes en sus sistemas y capacitación del personal. Para los contribuyentes, mayor seguridad en sus comprobantes y evitar facturas con la leyenda “consumidor final”.

