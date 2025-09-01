El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó este lunes 1 de septiembre de 2025 el Proyecto de Ley Económico Urgente para el Fortalecimiento Crediticio. La decisión se tomó con el respaldo unánime de los siete integrantes del organismo.

Ley Económico Urgente para el Fortalecimiento Crediticio sobre el IESS y Biess fue calificada

La iniciativa en materia económica urgente, quinta enviada por el Ejecutivo, busca garantizar la transparencia administrativa de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados del Banco del IESS (Biess). Además, propone fortalecer la institucionalidad y sostenibilidad de su sistema crediticio.

El proyecto también tiene como objetivo proteger los derechos de afiliados, jubilados y beneficiarios de la seguridad social. Para ello, establece mecanismos de recuperación, devolución y gestión adecuada de los fondos, así como mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Según lo dispuesto en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional deberá tramitar la iniciativa en dos debates dentro de un plazo máximo de 30 días. El documento fue remitido a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa para su tratamiento.

Puntos principales del nuevo proyecto de ley urgente de Daniel Noboa

Devolución de Fondos Complementarios. Los fondos previsionales de carácter privado, actualmente administrados por el Biess, regresarán a manos de sus legítimos duejos: los afiliados y jubilados.

Manejo de Fideicomisos. El Biess tendrá herramientas claras para liquidar fideicomisos improductivos o reactivar aquellos que sean viables, evitando pérdidas y fortaleciendo sus inversiones.

Mayor liquidez para créditos. EI Biess podrá utilizar parte de sus activos como garantía para obtener financiamiento.

Fortalecimiento institucional. Se establece un mecanismo para el financiamiento de la elección de vocales del Consejo Directivo del IESS, garantizando procesos democráticos, transparentes y con financiamiento regulado. También se otorgan nuevas herramientas de gestión y control al IESS y al Biess, asegurando que sus directivos actúen con responsabilidad y rendición de cuentas.

Con estas acciones los afiliados y jubilados tendrán:

Protección del ahorro previsional.

Garantía de sostenibilidad de las pensiones actuales y futuras.

Más créditos disponibles para vivienda, educación y desarrollo personal.

Instituciones más fuertes, transparentes y eficientes.

