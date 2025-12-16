El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un crédito de 303 millones de dólares para fortalecer la movilidad urbana y el sistema de transmisión eléctrica en Ecuador.

El financiamiento busca responder al aumento de la demanda energética y mejorar el transporte público en Quito.

La CAF informó este martes 16 de diciembre de 2025 que 223 millones de dólares se asignarán al Programa de Expansión del Sistema Nacional de Transmisión.

El plan prevé nuevos equipos de transformación y la construcción de líneas eléctricas en Azuay, Loja y Guayas.

Sistema eléctrico para atender mayor demanda

Según la CAF, el objetivo central del programa consiste en atender el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica. También, facilitar la incorporación de proyectos de generación renovable no convencional al Sistema Nacional Interconectado.

La entidad indicó que estas obras permitirán reforzar la confiabilidad del servicio. Además, reducir riesgos de interrupciones y ampliar la capacidad de transmisión en zonas estratégicas del país, donde el consumo eléctrico mantiene una tendencia al alza.

Crédito CAF impulsa el Metro de Quito

Del monto total aprobado, 80 millones de dólares financiarán parte de la extensión del Metro de Quito entre las estaciones El Labrador y La Ofelia.

Un despacho de EFE detalló que el proyecto permitirá reducir los tiempos de viaje de 48 a 8 minutos. También, mejorar la conectividad del norte de la capital, con impacto directo en la movilidad diaria, el ahorro de tiempo y la reducción de emisiones asociadas al transporte.

CAF refuerza su presencia en Ecuador

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que la inversión en movilidad urbana sostenible y en servicios de energía resulta clave para mejorar la calidad de vida y la competitividad de las ciudades.

La entidad señaló que estos proyectos fortalecen la planificación urbana, promueven un desarrollo más equilibrado y apoyan los objetivos de transición energética del país a mediano y largo plazo.

Asimismo, el organismo multilateral destacó que el crédito aprobado se enmarca en su estrategia regional de apoyo a infraestructuras resilientes, con énfasis en sostenibilidad, eficiencia operativa y fortalecimiento institucional, aspectos que considera prioritarios para enfrentar los retos económicos y climáticos que afronta Ecuador en los próximos años.

