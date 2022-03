Precio del barril de WTI sube un 5,4 % y roza los USD 101

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) vuelve a subir este martes, 1 de marzo de 2022, un 5,4 % en la apertura y alcanza los USD 100,91 en reacción a la invasión rusa de Ucrania y las sanciones de Occidente a Moscú.

A las 09:05 hora local (Misma hora en Ecuador y 14:05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en abril sumaban USD 5,19 por barril respecto al cierre de la jornada anterior.

El barril de referencia en EE.UU. ya superó el pasado jueves brevemente los USD 100, su mayor precio desde mitad de 2014, por el temor a una potencial reducción de suministro energético global derivada del conflicto geopolítico en Ucrania.

Los inversores están pendientes de la escalada militar cerca de Kiev, la capital de Ucrania, en el sexto día de hostilidades, así como de las ramificaciones del severo castigo económico impuesto por EE.UU., la Unión Europea y sus socios a Moscú.

Este martes, la Agencia Internacional de la Energía celebra una sesión “extraordinaria” para analizar el impacto del conflicto sobre el suministro de petróleo y posibles vías para “estabilizar” el mercado de energía, indicó su director ejecutivo, Fatih Birol, en Twitter.

We will hold an extraordinary @IEA Ministerial tomorrow on the impact of Russia's invasion of Ukraine on oil supply and how IEA members can play a role in stabilising energy markets.



Grateful to @SecGranholm for chairing the meeting in her capacity as 2022 IEA Ministerial Chair