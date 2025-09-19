La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) se pronunció este 19 de septiembre de 2025 ante el anuncio de un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El gremio enfatizó que la paz y la estabilidad institucional son claves para garantizar el crecimiento y la reactivación económica del país.

Bancos de Ecuador rechazan las protestas por alza del diésel

“Rechazamos cualquier intento de alterar el orden público y atentar contra la democracia”, señaló la Asobanca en el comunicado. La organización destacó que las movilizaciones generan incertidumbre y afectan a negocios grandes y pequeños que impulsan el empleo y el bienestar de los ecuatorianos.

Impacto en la actividad económica

Asimismo, la Asobanca hizo un llamado al respeto de la institucionalidad y señaló que la vía para construir oportunidades es el desarrollo en un ambiente de paz y estabilidad.

El pronunciamiento ocurre en medio de los anuncios de movilizaciones en rechazo al Decreto Ejecutivo 126, con el que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel. La medida encareció el galón de 1,80 a 2,80 dólares.

La posición de la Conaie

Un día antes, la Conaie anunció un “paro nacional inmediato e indefinido”. Marlon Vargas, presidente de la Conaie, aseguró que la decisión del Gobierno afecta directamente al transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias. La organización indígena exigió la derogatoria inmediata del decreto.

Contexto de movilizaciones en Ecuador

El movimiento indígena ya encabezó protestas masivas en 2019 y 2022 contra la eliminación de subsidios a los combustibles. En ambos casos, los gobiernos de turno dieron marcha atrás.

En esta ocasión, el presidente Noboa afirmó que no negociará y decretó estado de excepción en siete provincias para garantizar el orden. Según el Ejecutivo, la eliminación del subsidio permitirá liberar 1 100 millones de dólares anuales, que se destinarán a programas sociales y a incentivos para las pequeñas y medianas empresas.

