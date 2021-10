Banco Pichincha define 9 compensaciones por falla en sus servicios

Diana Serrano (I)

Entre el 10 y 16 de octubre del 2021, los clientes y usuarios del Banco Pichincha tuvieron varios inconvenientes para cumplir con transacciones; que, en ciertos casos, terminaron con cobros indebidos.

Frente a estos problemas, la entidad bancaria se pronunció. “Conscientes del impacto ocasionado por la inestabilidad de los sistemas hemos implementado una serie de medidas que se reflejarán en sus cuentas a lo largo de los próximos días”, señaló el Banco en un comunicado emitido este domingo 17 de octubre del 2021.

El pasado 11 de octubre, la entidad informó que la falla en el acceso y prestación de los servicios se debió a un “incidente de ciberseguridad” detectado en sus sistemas informáticos. Para resolver las consecuencias de este problema, el Banco estableció 9 compensaciones para sus clientes:

1. Devolución de intereses de mora y gastos de cobranza por los pagos que no pudieron realizar en créditos y tarjetas de crédito emitidas por Banco Pichincha, para aquellos clientes que disponían de saldo en su cuenta, pero cuyo pago no pudo ejecutarse.



2. Devolución de intereses de sobregiros ocasionados por depósitos que no fueron acreditados oportunamente en cuenta.



3. Reconocimiento de los intereses en certificados de depósito a plazo fijo que no se renovaron durante el periodo de la intermitencia.



4. Devolución del cobro por impresión de saldos en cajeros automáticos.



5. Devolución del cobro por consulta de movimientos de cuenta en cajeros automáticos.



6. Devolución del cobro por solicitud de chequeras que no pudieron entregarse a tiempo.



7. Devolución del cobro por recaudación del servicio de Cash Management para aquellas empresas que no lograron realizar a tiempo sus procesos de cobro.



8. Devolución de la comisión por recepción de remesas o giros del exterior no pagados a tiempo.



9. Postergación de la fecha de pago de las tarjetas de crédito de Banco Pichincha del viernes 15 de octubre al martes 19, sin ningún recargo.

El Banco indicó que, de ser necesario y según la evolución del restablecimiento de los servicios, se analizarán iniciativas adicionales.

Para cumplir con las compensaciones, agregó que se han incorporado recursos adicionales para reforzar la ciberseguridad de los sistemas.

En el comunicado, Banco Pichincha pide disculpas a sus clientes y reafirma su compromiso de trabajo, brinda información adicional a sus usuarios en el portal https://informacion.pichincha.com/