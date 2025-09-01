La Contraloría General del Estado (CGE) informó el sábado 30 de agosto de 2025 que se amplió el plazo para que los servidores públicos considerados personas expuestas políticamente (PEP) puedan presentar su declaración patrimonial jurada.

Ampliación del plazo es obligatoria

Esta medida busca facilitar el cumplimiento de esta obligación establecida en la normativa nacional. Según el comunicado, la disposición aplica para funcionarios cuya remuneración está dentro del grado 5 al 10 de la escala mensual del nivel jerárquico superior. Estos servidores deben registrar en línea la información correspondiente a sus bienes y patrimonio a través de la página web institucional de la Contraloría.

Estel trámite es gratuito y obligatorio, así lo estipula la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.

La ampliación del plazo busca garantizar que los servidores públicos con mayor responsabilidad jerárquica cumplan con el principio de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de sus bienes.

¿Cómo hacer la declaración patrimonial?

El primer paso es asegurarte de que tu cargo te ubica entre las personas expuestas políticamente; si no estás seguro, comunícate con Talento Humano de tu institución.

La declaración no debe ser presentada también por los familiares del servidor público, sino solamente presentar la información de su cónyuge e hijos menores de edad.

Para hacer la declaración, ingresa a www.contraloria.gob.ec y sigue los pasos. En tu declaración deberás poner si es de fin de gestión, inicio o periódica.

Si estás en ejercicio de tus funciones, debes escoger la opción periódica. En el formulario, escoge la opción PEP para información adicional.

Ahí debes registrar el valor que corresponde a la remuneración mensual, sin decimales; también debes ingresar si tienes otras fuentes de ingresos, como arriendos o utilidades.

¿Tienes dudas de si debes presentar tu declaración patrimonial jurada como Persona Expuesta Políticamente?

