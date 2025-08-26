La Asamblea inició este martes 26 de agosto el trámite de la Proforma Presupuestaria 2025 y la programación presupuestaria cuatrianual 2025 – 2028, enviada por el presidente Daniel Noboa. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionó esta tarde.

El trámite de la Proforma Presupuestaria 2025 en la Asamblea

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea inició el trámite de la Proforma Presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y la programación presupuestaria cuatrianual 2025-2028.

Con siete votos a favor, el CAL envió a la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control. La decisión obtuvo el respaldo unánime de sus siete miembros.

La asambleísta Sade Fritschi (ADN) propuso que la Comisión designada remita un informe de análisis de la Proforma en un plazo máximo de 10 días, tomando en cuenta los plazos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Luego, el informe será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

En un solo debate y con la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno deberá aprobarla u observarla en un plazo de 30 días desde su recepción.

La Proforma Presupuestaria ingresada a la legislatura el pasado viernes 22 de agosto de 2025, en el plazo máximo de 10 días.

El Gobierno prevé un fuerte ingreso extraordinario en 2025 gracias a los contratos de gestión delegada en el sector hidrocarburífero.

Según el Ministerio de Energía y Minas, los procesos de licitación y concesión generarán recursos clave para la caja fiscal, que se contabilizarán como ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado.

La Proforma señala que, el Viceministerio de Hidrocarburos trabaja en la identificación de activos susceptibles de licitación. Bajo la regulación del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), se adjudicarán bloques de exploración y explotación de hidrocarburos mediante concursos públicos, agrega el documento.

Como parte de estas concesiones, el Estado prevé el cobro de un pago inicial o "upfront payment", equivalente a un adelanto de la inversión total comprometida. Por este mecanismo, se estima una recaudación de 3 986 millones de dólares en 2025.

