La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) informó este lunes 15 de septiembre de 2025 que se intensificaron controles ante una posible especulación en el precio de venta del gas doméstico.

El precio oficial de venta del cilindro de gas doméstico no tiene variación

La ARCH aclaró que, ante información que se difunde y puede causar confusión, el precio de venta oficial del cilindro de gas se mantiene en 1,65 dólares en depósitos de distribución de GLP.

Por ello, la Agencia mantiene un control permanente de la comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo Ecuador, cumpliendo así su labor de fiscalización.

Además, resaltó que se realizan inspecciones exhaustivas en depósitos de distribución, centros de acopio y plantas de envasado con el objetivo principal de garantizar que el precio de venta al público se mantenga sin alteraciones.

Esto, en pro de cumplir con la responsabilidad de garantizar el acceso de la ciudadanía a este combustible necesario para las actividades diarias en los hogares ecuatorianos.

En un comunicado, también se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de especulación o sobreprecio en el cilindro de gas, a través de los canales oficiales de la ARCH.

Gobierno aclaró que no se quitará el subsidio al gas doméstico

Ministros de Estado manifestaron este lunes 15 de septiembre, que quitar el subsidio al gas doméstico no está en la agenda del Gobierno. Esto, luego de que surgieran dudas al respecto tras la focalización del subsidio al diésel.

La ministra de Economía, Sariha Moya, señaló que el Gobierno no topará este subsidio debido a que es importante para el consumo de los hogares. Lo mismo dijo el ministro de Transporte, Roberto Luque, “el GLP es de los subsidios que más equitativos son, van a los que más necesitan. Hoy tocarlo, no es una opción”.

Sariha Moya garantizó que este subsidio no se tocará, aunque se haya focalizado el subsidio a los combustibles.

