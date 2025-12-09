Administrador del contrato Esmeraldas III renuncia por presiones en proceso con ATM

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Administrador del contrato del proyecto termoeléctrico Esmeraldas III, de 91 megavatios (MW) y contratado con Austral Technical Management (ATM), presentó su renuncia tras denunciar afectaciones a su salud física y emocional. Según afirmó, la presión acumulada durante más de un año de gestión deterioró de manera significativa su bienestar.

Más noticias

Administrador de Esmeraldas III deja el cargo en medio de presiones

La decisión consta en el memorando CELEC-EP-TES-2025-4482-MEM, enviado el 8 de diciembre de 2025 a la Gerencia General de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y a la Gerencia de Electroguayas.

El funcionario, José María Estupiñán Zambrano, había sido designado administrador del contrato emergente Celec-EP-EGU-Esmeraldas-002 mediante la Resolución CEL-RES-0185-24, el 24 de septiembre de 2024.

Un contrato bajo disputa legal

El contrato con ATM, firmado en agosto de 2024, contempla la adquisición, instalación y puesta en operación de generadores termoeléctricos terrestres de entre 90 y 150 MW para Esmeraldas III. Su ejecución debía completarse en 140 días desde la notificación realizada el 9 de septiembre de 2024.

Actualmente, el proyecto se encuentra en medio de un arbitraje en la Cámara de Comercio de Quito, iniciado por ATM en contra de Celec–Electroguayas.

Como parte de este proceso, el 21 de noviembre el equipo técnico y jurídico de Celec entregó el Informe Técnico-Económico del proyecto.

Denuncias de presiones y temor por su integridad

En su memorando, hecha pública el 9 de diciembre, Estupiñán afirma que enfrentó episodios recurrentes de presión y hostigamiento por parte de ATM, incluso situaciones que interpretó como amenazas. Sostuvo que este escenario, agravado por la inseguridad en Esmeraldas, derivó en un deterioro severo de su salud.

Detalló afectaciones en su sistema inmunológico, dolores crónicos, trastornos del sueño, impactos psicológicos y deterioro cognitivo. “Estas situaciones han incrementado mi vulnerabilidad y preocupación”. A esto se sumaron, según dijo, publicaciones mediáticas que considera infundadas y el avance del arbitraje, lo que elevó su percepción de riesgo para él y su familia.

Lea también: Austral se alista para entregar nueva energía desde Esmeraldas III

Procesos legales y falta de respaldo jurídico

Estupiñán afirmó además que enfrenta procesos en Fiscalía y Contraloría, sin recibir apoyo jurídico directo de Celec. También solicitó que cualquier eventual situación que comprometa su seguridad sea investigada por las autoridades competentes.

Desde Celec confirmaron que el funcionario dejó la administración del contrato, aunque continúa en la institución como técnico.

El mismo 8 de diciembre se conoció que Celec presentó una denuncia penal por delincuencia organizada contra ATM, con el fin de investigar responsabilidades y proteger los recursos públicos. La empresa sostiene que mantiene acciones para resguardar los intereses del país mientras espera el pronunciamiento del arbitraje por el proyecto Esmeraldas III.

Información exterior: Celec

Te recomendamos