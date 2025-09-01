La Inversión Extranjera Directa (IED) en Ecuador mostró señales de recuperación desde el primer trimestre de 2025. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el país captó 127,5 millones de dólares en los primeros tres meses del año, más de la mitad de lo registrado en todo 2024. Ese año fue el peor en más de una década para la atracción de capitales, con apenas 232 millones de dólares en los 12 meses.

Inversión extranjera directa en Ecuador

El monto alcanzado en el primer trimestre representa un incremento del 17% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se logró 109 millones de dólares. Este resultado equivale a 18 millones de dólares adicionales y refleja un avance en la atracción de capitales internacionales hacia sectores estratégicos de la economía nacional

Los principales destinos de la IED fueron agricultura, silvicultura, caza y pesca; explotación de minas y canteras; y comercio, que concentraron más de 110 millones de dólares en flujos positivos.

Mientras sectores estratégicos como la manufactura y la construcción, con alto potencial para generar empleo y dinamizar cadenas productivas, continúan en retroceso.

Países que lideran las inversiones en Ecuador

Según los datos oficiales, Singapur, España y Chile fueron los principales países inversionistas en los primeros tres meses del año, con un aporte conjunto de 88 millones de dólares.

Solo Singapur concentró el 38,5% del total, dirigido principalmente al sector agrícola.

Otros países con participación destacada fueron China, Colombia y Estados Unidos, lo que evidencia la diversificación de los orígenes de capital.

Ecuador mejora en inversión extranjera, pero sigue rezagado frente a la región

Los resultados del primer trimestre evidencian que Ecuador tendrá un mejor desempeño en inversión extranjera que en 2024, aunque aún está lejos de alcanzar a otras economías de la región. Un ejemplo claro es Colombia, que en el primer semestre de 2025 captó 6 579 millones de dólares en inversiones.

Pese a esa brecha, el Gobierno busca generar confianza internacional. La última gira del presidente Daniel Noboa por varios países de la región y Japón abrió nuevas expectativas. El 1 de septiembre de 2025, la portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo, anunció como logro la inversión de 5 millones e dólares de Suzuki en proyectos de infraestructura y tecnología productiva, con énfasis en la generación de empleo femenino.

Importancia de la IED para el crecimiento económico

La IED es clave para dinamizar la economía, generar empleo y diversificar la producción nacional. El repunte del primer trimestre de 2025 resulta significativo considerando que, en años anteriores, la participación de la inversión extranjera como porcentaje del PIB fue menor al promedio regional.

Los datos actuales muestran que Ecuador aún se ubica por debajo de países como Chile, Panamá y Colombia en cuanto a flujos de capital extranjero, pero la tendencia positiva de este trimestre envía una señal de confianza a los mercados internacionales, según el Ministerio de Producción.

Esto opinan los expertos

Por su parte, Abel DeFina, analista económico, sostiene que la estrategia del Gobierno para atraer inversión extranjera directa no está acompañada de un impulso real a la inversión interna. Señala que, si bien el país cumple con los acreedores internacionales y eso reduce el riesgo país, los recursos se destinan a pagar deuda en lugar de fomentar el crecimiento económico.

En su criterio, esta política genera una aparente estabilidad financiera, pero no dinamiza la economía local ni el empleo, por lo que la población no percibe beneficios concretos de la llegada de capital extranjero.

Asimismo, Oswaldo Landázuri, analista económico, considera que el aparente repunte de la inversión extranjera directa en Ecuador no refleja cambios estructurales, ya que responde más a transferencias entre matrices y filiales que a nuevos capitales productivos.

A su criterio, el país sigue siendo poco atractivo para la inversión debido a factores como la inseguridad física y jurídica, la inestabilidad normativa, las altas tasas de interés y las rígidas leyes laborales. Mientras no se realicen reformas profundas, afirma, Ecuador seguirá atrapado en un círculo vicioso sin atraer capitales sostenibles ni crear empleo.

