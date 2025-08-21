Luego del cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (CREA), los socios que tienen depósitos menores a 32 000 dólares podrán acogerse al seguro de depósitos.

Este jueves 21 de agosto, se dio a conocer que en un proceso conjunto entre la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se inició el proceso para que las cuentas de ahorro de CREA sean absorbidas por otras cooperativas.

18 entidades financieras acogerán las cuentas de los cuentahorristas, lo que constituye la mayoría de las cuentas estarán disponibles en otra entidad.

Este proceso se realizará de forma directa, no se necesitarán intermediarios ni mucho menos pago de abogados.

Las nuevas cooperativas se comunicarán con cada uno de los propietarios para informarles sobre sus cuentas de ahorros y poner a su disposición su dinero.

Además, en la matriz de la Cooperartiva CREA se habilitarán ventanillas de atención en donde los usuarios pueden consultar qué cooperativa absorbió su cuenta.

Esto cubre los 32 000 del seguro de depósito sino que protege a casi el 99% de los socios, destacó el abogado Adrián Castro.

Los montos mayores de 32 000 se recuperarán a través de la venta de activos de la Cooperativa.

La Cooperativa CREA cuenta con más de 98 000 socios, quienes acusaron a las autoridades de control por la quiebra.

El cierre de la Cooperativa CREA

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria decidió liquidar la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA debido al cumplimiento de causales establecidas en la ley para una liquidación forzosa.

La superintendenta, Christina Murillo, afirmó que hubo una mala administración de la entidad.

Indicó que, desde septiembre de 2024, está a cargo de la Superintendencia, y que la anterior administración inició un proceso de supervisión intensiva sobre CREA.

Sin embargo, esta entidad financiera no cumplió con los requerimientos establecidos, lo que configuró una de las causales para la liquidación.

