Negocios en el sur de Quito reportan bajas ventas en este 1 de mayo del 2019

Trabajadores de nueve locales comerciales y de venta de comida, en el sur de Quito, señalaron que presentaron pérdidas económicas debido al Decreto Ejecutivo 729 que suspende la jornada laboral para el sector público y privado este 1 de mayo del 2019.

Varios locales comerciales ubicados en la zona de la Villaflora y la Plaza Comercial La Michelena laboraron de forma normal, a pesar del feriado decretado a escala nacional.



Lourdes Santander, propietaria del restaurante Coffe Break La Estación, ubicado en la Villaflora, comentó que en un día normal de trabajo suele vender de 20 a 25 almuerzos mientras que en un feriado distribuye de 10 a 15; por lo que, estas suspensiones de las labores le generan una reducción importante para sus ingresos.



En la misma zona se encuentra el Mercado Artesanal del Sur, donde los comerciantes trabajaron con regularidad. Allí se encontraba Edith Moreno, quien tiene un local donde vende ropa, recuerdos, artesanías y bisutería. La comerciante dijo que atiende a 10 y 20 personas en un día normal de trabajo, pero hoy recibió menos clientes.



Por otro lado, en la zona de La Michelena, Lucía Pizarro, dueña del restaurante La Súper Papa, aseguró que el feriado no le perjudica en sus ventas. De hecho, comento que en un día de asueto puede llegar a facturar de USD 150 a USD 250.



En esa misma zona se encuentra el local de ropa Nanki. Marcelo Lascano, dueño del local, comentó que habitualmente en un día de trabajo normal atiende a 15 personas; mientras que en este feriado solo atendió a cinco.



“En este momento no estamos en una época que podamos darnos el lujo de no abrir un día, nosotros vivimos del comercio y eso es lo que nos da los ingresos para vivir”, destacó Lascano.



Los dueños y trabajadores de los almacenes manifestaron que les parecía excesivo tener dos días libres, puesto que es perjudicial en especial para los comerciantes que laboran de forma constante a pesar del feriado.



Alrededor de 11 locales ubicados en la Plaza Comercial La Michelena decidieron tomar el día de descanso otorgado por el Gobierno.