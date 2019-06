Las negociaciones marcaron el inicio de la gestión en las alcaldías en el país

LEA TAMBIÉN

Las negociaciones para alcanzar consensos marcaron el inicio del trabajo de los concejos cantonales del país.

En varias localidades, los nuevos alcaldes pusieron a prueba su capacidad de liderazgo para cumplir una de las obligaciones del cuerpo edilicio: elegir un vicealcalde afín para el período 2019-2021.



En algunos cantones esto significó un reto para aquellos personeros municipales que no habían alcanzado una mayoría absoluta. Y quienes sí lo lograron tuvieron un discurso de mayor apertura para alcanzar la gobernabilidad.



El Municipio de Cuenca, por ejemplo, concretó la elección de su Vicealcalde en una segunda sesión, que se realizó el 17 de mayo. En la primera, dos días antes, no hubo acuerdo.



Así, Pablo Burbano, del movimiento Alianza Azuay-Futuro que Soñamos, fue elegido vicealcalde de la capital azuaya. Sumó 14 votos de los 16 posibles, incluido el del alcalde Pedro Palacios, quien pertenece a la misma tienda política.



Solo las concejales Paola Flores, de movimiento Igualdad, y Marisol Peñalosa, de movimiento Renace, no apoyaron esa candidatura porque buscaban la equidad de género.

Josué Sánchez, de 31 años, recibió 14 de 15 votos de los concejales para lograr el cargo de la Vicealcaldía de Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO





En la primera sesión, Burbano y Peñalosa solo sumaron seis y cuatro votos, en ese orden. La otra aspirante fue Flores, quien también recibió cuatro votos de los integrantes de su movimiento, Igualdad.



Pero el concejal por Igualdad, Alfredo Aguilar, dijo que se decidió apoyar a Burbano para dar gobernabilidad. Señaló que 10 ediles se reunieron con el Alcalde y acordaron una agenda legislativa para viabilizar el trabajo del Concejo cuencano. En las recientes elecciones, el partido de Palacios tuvo dos de 15 ediles.



En el cantón Portoviejo, el Concejo quedó conformado por cinco ediles de la alianza Camino-Partido Social Cristiano, que apoyó la reelección del alcalde Agustín Casanova. Otros cuatro cupos fueron captados por Fuerza Compromiso Social, uno por Fuerza Ecuador y uno por Avanza.



Sin embargo, en la primera sesión no hubo divergencia porque se dio un voto unánime a favor de Erwin Valdiviezo, de las filas del Alcalde. Él contó que en la naciente gestión hubo un diálogo extendido para alcanzar el consenso.



Agregó que a los concejales se les explicó que ya había una línea trazada hasta el año 2035, ello incluye el Plan Ciudad, el Plan de Ordenamiento Territorial, Modelo de Gestión y la Corporación para el Desarrollo de Portoviejo.



“Eso fue lo que les dijimos a los compañeros concejales: aquí hay un modelo y lo que correspondía era unirnos para darle continuidad. Y, adicionalmente, debemos garantizar la gobernabilidad para lograrlo. Solo se gana entendiendo que las diferencias no llevan sino a problemas”, anotó.



Otro panorama ocurrió en Esmeraldas. El vicealcalde se eligió en una segunda reunión el pasado 15 de mayo. Esa sesión tardó más de tres horas.



Silvio Burbano, de la Unidad Popular, resultó elegido con cinco votos, frente a Ramón Echeverría, de la Alianza Progresista, que se quedó con cuatro. Burbano es de las filas de la alcaldesa Lucía Sosa.



Durante la sesión de Concejo, el edil Miguel Alarcón (PSC) votó en blanco, por lo que en el momento del conteo se sumó a favor de Burbano. Los opositores postularon a Echeverría por haber sido el concejal más votado.



El edil opositor, Ruiz Quintero, había propuesto a Echeverría. “De mi parte, los proyectos que vengan a favor de Esmeraldas contarán con mi voto, los que no, mi rechazo total”, señaló Quintero.



Mientras, en Ambato, se eligió a Diana Caiza. La concejala rural obtuvo 11 votos a favor, uno en blanco y dos en contra. Ella es de la alianza Fuerza Social y Solidaria, del alcalde Javier Altamirano.



El Alcalde cuenta únicamente con cinco de 13 ediles. Pero durante su posesión ofreció unidad para lograr una ruta de desarrollo. Por ello invitó a todos los concejales “a caminar juntos”, sin distinción de etnias, credos, clases sociales o banderas políticas.



En Guayaquil hubo un escenario distinto. Cynthia Viteri (PSC-MG) alcanzó en las pasadas elecciones 12 de 15 ediles, pero en la primera sesión sumó los votos de Héctor Vanegas (CD-Democracia Sí) y Terry Álvarez (correísmo) para elegir en la Vicealcaldía a Josué Sánchez. Únicamente Lídice Aldaz, afín al expresidente Rafael Correa, se abstuvo.



Viteri abrió el abanico a las minorías. Les dijo que todos harían las cosas en equipo. “En esta mesa, aquí, de ahora en adelante, lo único que ustedes van a ver es la bandera de Guayaquil; aquí no hay partidos políticos, aquí no hay grupos políticos, aquí Guayaquil es el fin de los 16, contando con quien habla”, les puntualizó.



En la otra orilla, en el cantón 24 Mayo (Manabí), no hubo acuerdo para nombrar al vicealcalde. En la sesión del pasado 16 de mayo no se alcanzó el quórum necesario por lo que el alcalde Duval Valeriano suspendió la reunión.



En Machala se eligió a Roberto Cornejo Balseca como vicealcalde de la capital orense, con ocho votos a favor y cuatro abstenciones de los cuatro concejales del PSC. Paúl Hernández, con 12 votos a favor, fue designado secretario.



El alcalde Darío Macas refirió que en la ciudad se inició una nueva realidad, “con un Machala humano, honesto, industrial, turístico y comercial”.



En contexto

​

Los alcaldes, prefectos y miembros de juntas parroquiales del país asumieron sus nuevas funciones el pasado 15 de mayo. Una de las primeras obligaciones de los concejos cantonales ha sido elegir a los vicealcaldes para el período 2019-2021.