Jaime Nebot: ‘Siempre el primero de la terna expresa el deseo del Presidente’

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cree que la figura que encabeza una terna expresa el deseo del presidente de la República. Así reaccionó el personero municipal al listado que envió Lenín Moreno a la Asamblea Nacional para definir al Vicepresidente de la República.

La terna está integrada por el radiodifusor Otto Sonnenholzner, en primer lugar; la completa Nancy Vasco de Maldonado, de la Fundación El Triángulo, y Agustín Albán, vinculado a la educación.



“Yo conozco a las dos primera personas, no conozco a la tercera persona, me imagino que será un ciudadano con las características adecuadas. Las otras dos son personas muy buenas, ciudadanos con responsabilidades conocidas en el medio como gente correcta. Yo creo que siempre el primero de las terna expresa el deseo del presidente de la República”, dijo Nebot, hoy jueves 6 de diciembre del 2018.



El personero municipal aseguró la mañana de este 6 de diciembre del 2018 que quien ocupe la segunda magistratura del país debe ser una persona adecuada, seria y conocedora, dispuesta a ser solidaria.



“Pienso que lo importante es que se designe al Vicepresidente lo más rápido posible para conjurar esta serie de rumores malsanos que hacen daño a la democracia, que hacen daño a la economía, que hacen daño a la inversión interna y externa”, agregó.



Cree que ello se puede lograr únicamente su el elegido es una persona dinámica, seria, que se comprometa a hacer lo necesario desde las funciones que se le encomiende.



Sobre Sonnenholzner dijo que lo conoce no solamente en el ámbito del periodismo. “Pienso que es un joven inteligente, comprometido, preparado y que tiene el temperamento necesario, la solidaridad necesaria, ojalá le encarguen las funciones importantes para ayudar a empujar este carro que es difícil, pero el país está necesitando ya no de teoría, no de concepciones, sino de ejecutorias inmediata”.



En esa materia, detalló que se debe bajar el tamaño del Estado, hacer crecer la economía en términos reales y manejar el problema de la deuda.