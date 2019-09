Jaime Nebot: “Yo soy absolutamente contrario a la privatización”

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, se mostró en contra de las privatizaciones de las empresas públicas. Él cree que se debe delegar las administraciones a las empresas privadas.

Así lo afirmó la mañana de este lunes 9 de septiembre del 2019 durante su ponencia en el I Congreso latinoamericano de municipalidades y prefecturas. Ese evento tiene por objetivo para analizar mecanismos a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el avance de las ciudades.



“Es absurdo que se pretenda vender las eléctricas, Petroecuador, las compañías de comunicación, por lo menos desde nuestro punto de vista. Nosotros no hemos vendido nada, pero hemos hecho muchas cosas con la empresa privada internacional”, manifestó el guayaquileño que estuvo por 19 años al frente del cabildo porteño.



Explicó que no se debe privatizar, sino delegar. Para ello, dijo se debe pasar la etapa de concursos, competido, siguiendo las experiencias y exigiendo rentabilidad para el Estado. Así, dijo, en vez de invertir, se recibe plata y se gana. En vez de contratar personas, los contrata las empresas privadas y se aumenta el empleo sin que sean una carga para el Estado.



“Eso produce servicios baratos y de buena calidad”, afirmó. Recordó que durante su administración hubo un buen manejo económico y logró ser sujeto de crédito, sin garantía de Gobierno, a 20 años plazo con el gobierno francés; 37 años con el Banco Mundial con 17 años de gracias. “Mientras el Gobierno mendiga crédito a corto plazo, a alto interés y sin gracia”.



En otro tema, Nebot comentó que discrepa con términos como “el Estado debe” porque las rentas que se les adeuda a los Gobiernos locales son de su propiedad. “El Estado es un recaudador” y “no debe apropiarse de esos recursos”.



En materia económica, Nebot aconsejó gastar menos e invertir más. Explicó que Guayaquil gasta el 14%, Lo que significa que cada USD 14 de cada USD 100 vayan a empleados y USD 86 “van al pueblo”.



Añadió que subir el Impuesto al Valor Agregado no es la solución. Ejemplificó que de incrementar en un 3%, bajarían las ventas y la recaudación al mismo porcentaje.



También el exalcalde criticó que se piense que el petróleo o minería salven al país, sino que será la agricultura y la ganadería con las exportaciones de camarón, banano, etc.



Para esto, dijo que el apoyo debe estar enfocado en el agro. “El agro ahora no tiene crédito y la tecnología no está incorporada al desarrollo”.