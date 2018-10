Jaime Nebot designado presidente del Comité para el Bicentenario de la Independencia de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Guayaquil designó al directorio del Comité Coordinador-Promotor de la Iniciativa Cívica Doscientos Años. Además, aceptó a 11 nuevos integrantes que ayudarán a elaborar la agenda de acciones, obras y proyectos relacionados a los 200 años de independencia de la urbe porteña en el 2020.

La cita se desarrolló la tarde del 18 de octubre del 2018 en el Salón de la Ciudad, en el Municipio. La mesa principal estuvo presidida por el alcalde Jaime Nebot, la vicealcaldesa Doménica Tabacchi, el expresidente de la República, Gustavo Noboa; el exvicepresidente León Roldós Aguilera; Francisco Huerta y el director de Cultura municipal, Melvin Hoyos.



Los miembros del Comité Coordinador-Promotor de la Iniciativa Cívica Doscientos Años son personas reconocidas en la educación, la empresa privada, el servicio público, la banca, historiadores, artistas, entre otros destacados personajes.



Sus 11 nuevos integrantes admitidos son Pedro Valverde Rivera, Mario Canessa Oneto, Byron López Castillo, Cecilia Paredes de Verduga, Carlos de Tomaso Rosero, Teófilo Lama Pico, Caterina Costa de García, Galo García Feraud, Geraldine Meitzner Weber, Norma Plaza de García y monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil.



El comité tiene un total de 117 miembros, incluidos los 15 concejales, el alcalde, los asambleístas Vicente Taiano Basante y Henry Cucalón y los 11 nuevos integrantes.

El Directorio de la Iniciativa Cívica Doscientos Años, con el voto de la mayoría, quedó conformado de la siguiente manera: Jaime Nebot Saadi, presidente, y León Roldós, vicepresidente.



Los directores principales electos son Pedro Aguayo, Francisco Huerta, Gustavo Noboa, Ramón Sonnenholzner, María Gloria Alarcón, Pablo Arosemena Marriott, Gustavo Navarro y Julio Juan Romero.



Los directores alternos: Melvin Hoyos, Gerardo Wong, Cecilia Paredes, Geraldine Meitzner, Pedro Valverde Rivera, Lídice Aldás y María del Carmen Alman, mientras que la vicealcaldesa Tabacchi fue nombrada directora ejecutiva/secretaria.



El directorio creará comisiones y delegará las tareas en las que trabajará cada una y estará en funciones hasta el 31 de diciembre de 2020.



Los miembros de la Iniciativa Cívica Doscientos Años no reciben remuneración alguna, puntualizó en su intervención Jaime Nebot.



“Mi compromiso con esta ciudad es hasta cuando Dios me dé vida y salud para cumplirlo. El relevo de los funcionarios públicos es una ley de la vida en democracia, pero la vocación de servicio llega para quedarse y ese es el caso de las distinguidas damas y caballeros de la Iniciativa Cívica Doscientos Años. Lo importante es no mezclar esto con la política.”, manifestó Nebot.