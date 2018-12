Jaime Nebot cree que el Presidente debe enviar 'de inmediato' una terna para la Vicepresidencia

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cree que el presidente Lenín Moreno debe enviar “de inmediato” una terna a la Asamblea Nacional para que se designe al nuevo vicepresidente de la República. Eso, dijo, acabará con las especulaciones que no ayudan a dar una buena imagen al Ecuador.

Así reaccionó este 5 de diciembre del 2018 el personero municipal a la renuncia de María Alejandra Vicuña al cargo, conocida tarde del pasado martes 4 de diciembre de 2018. Ella afirmó que el país necesita y requiere paz para avanzar. Su declinación ocurrió una semana después de que un exasesor la acusara de supuestos cobros de ‘diezmos’ para mantenerlo en el puesto, durante su periodo de asambleísta entre el 2011 y 2013.



Según Nebot, la suerte del país, de la democracia, del futuro, de la prosperidad, de la imagen del Ecuador es distinta a la suerte de Vicuña. “Yo pienso que el señor Presidente de la República debe enviar de inmediato una terna para que se proceda por parte de la Asamblea a designar un nuevo vicepresidente de la República”.



Refirió que así se va a acabar con “esta bola de especulaciones que no le hacen ningún bien a la democracia, ningún bien al país y que agravan la crisis porque este tipo de imagen y percepción internacional no ayuda en lo absoluto a la inversión extranjera y tampoco ayuda este panorama a la inversión nacional”.



Mientras, señaló que la suerte de la exvicepresidenta dependerá de la prueba de la acusación, de la defensa y en síntesis, de lo que los organismos jurisdiccionales y políticos competentes, es decir función judicial y Asamblea, resuelvan.



La Asamblea Nacional había resuelto la semana anterior exigirle la renuncia con 77 votos afirmativos. En un mensaje a los ecuatorianos, Vicuña dijo que ese pedido violentó el “debido proceso”, ya que no la llamaron a comparecer.



En tanto, Vicuña se encuentra desde la noche de ayer en Guayaquil, pero se encuentra descansado en su domicilio. Su equipo de prensa no conoce si ella o sus abogados asistirán hoy a la Fiscalía. Ayer se conoció que equipo jurídico de Quito la acompañará en la defensa en la investigación abierta.



En tanto, Nebot en su enlace radial desestimó una denuncia de Centro Democrático, de Jimmy Jairala. Esa organización política había denunciado una supuesta campaña millonaria de los precandidatos del Partido Social Cristiano, ligados al Municipio de Guayaquil.



Afirmó que el Consejo Nacional Electoral desechó la queja. “La insistencia, todos sabemos a qué se debe. Yo creo que el país está harto del dime y direte a la noticia. Este es un ambiente en el que se mueven ciertos políticos”.