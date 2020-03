Jaime Nebot pide olvidar la 'ortodoxia de pagar la deuda externa'

LEA TAMBIÉN

El líder de Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Jaime Nebot, aseguró que entregará 5 000 tratamientos médicos para las personas que convalecen con covid-19.

El anuncio lo realizó hoy, lunes 30 de marzo del 2020, en sus redes sociales. Pidió que no se pague la deuda externa.



“Olvídense de la ortodoxia de pagar la deuda externa y aumentar impuestos. No vayan contra lo que se está haciendo en el mundo: menos impuestos, bajos intereses y dinero, facilidades y estímulos a las empresas y a los consumidores para impulsar la actividad económica y el empleo”, aseguró Nebot.



“Por nuestra parte, a través de la Teletón, y no ha sido fácil, hemos adquirido y seguiremos adquiriendo en el exterior y en varias entregas, 5 000 tratamientos de hidroxicloroquina y azitromina, para que se entreguen gratuitamente a quienes hayan dado positivo de covid-19”, dijo en su intervención.



Nebot explicó que en las próximas 72 horas se dará a conocer la forma cómo se distribuirán estos medicamentos, pero adelantó que entre los requisitos debe haber una prescripción médica.



Nebot hizo un llamado a la población a actuar de manera responsable durante la crisis. “Debemos acatar al pie de la letra las disposiciones de las autoridades”, aseguró y pidió a quedarse en casa y a reconocer el trabajo de los médicos y personas que por sus actividades tienen que salir a trabajar para el abastecimiento de víveres.



Al Gobierno le exigió que tiene que respetar las decisiones que, como autoridades, toman durante la crisis. Pidió que haya importación libre de los insumos médicos para esta crisis, como mascarillas, respiradores, medicinas. etc. Dijo que las medicinas deben ser “distribuidas gratuitamente a quienes hayan confirmado la enfermedad o muestren graves síntomas de ella”.

En Ecuador se aplica un toque de queda de 14:00 a 05:00. Además, la provincia del Guayas ha sido declarada Zona Especial de Seguridad con la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta con comandada por un alto oficial militar para aplicar las restricciones y prohibiciones de circulación en el espacio público.



“La inmovilización de las personas es vital”, señaló Nebot, “pero tiene que ser complementada con los recursos económicos que necesitan quienes no pueden trabajar, quienes viven del día a día y deben por lo menos comer y también con el abastecimiento de las tiendas en los barrios que permite reducir las salidas al mínimo indispensable, sin esta complementación las medidas funcionarán muy deficientemente”.



Pidió que se copien las experiencias exitosas de otros países y adaptarlas a la realidad nacional. Además, pidió que se reestructure y se reoriente el presupuesto del Estados para paliar la crisis. Al sector privado pidió que haya un esfuerzo para mantener el empleo de los ecuatorianos.