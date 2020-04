Nebot habla de la posibilidad de una consulta popular

LEA TAMBIÉN

El Partido Social Cristiano (PSC) baraja la posibilidad de impulsar una consulta popular, en caso de que no se apliquen cambios en el manejo económico y de la crisis por el covid-19 por parte del Gobierno Nacional.

El líder del PSC Jaime Nebot se pronunció sobre las medidas anunciadas por el Ejecutivo. El lunes 13 de abril del 2020, el político escribió un mensaje en su cuenta de Twitter bajo el lema “solidaridad sí, impuestos no”.



“Es absurdo pretender extraer dinero de negocios y personas que no pueden vender, cobrar ni pagar en las actuales circunstancias”, señala. A este documento se adhiere el bloque de asambleístas, prefectos, presidente de Juntas Parroquiales y la directiva del PSC.



En el pronunciamiento se resalta que han existido iniciativas privadas que, mediante fideicomisos, han canalizado donaciones en medio de la crisis por el covid-19. “El poder y la persuasión del Gobierno deben utilizarse para que quienes no lo hayan hecho lo hagan”, reza el pronunciamiento.



También plantea que se debería insistir para ese fin a las empresas que mantienen contratos con el Estado, “especialmente en las áreas de petróleo, electricidad y telecomunicaciones”.



Esta tienda política plantea reorientar el presupuesto general para atender la emergencia, suspender el pago de la deuda externa, la venta de cartera petrolera y suprimir los subsidios al contrabando y “a las personas pudientes”.



En el comunicado, además, se sugiere que no se renueve el contrato a servidores públicos que cumplan el plazo acordado. Para el PSC, esto “no implica despidos”.



Con esas medidas plantean que se podría obtener una liquidez inmediata. Sin embargo también plantean otras de carácter estructural. Entre ellas están el impulso a la agricultura, ganadería y pesca, incrementar la producción petrolera y desarrollara una minería con estrictas medidas de mitigación.



En lo laboral plantean que se permitan acuerdos entre el empleador y empleado para jornadas fraccionadas. También proponen canalizar el aporte al seguro social de trabajadores públicos y privados a la inversión productiva en el país.



Con base en este escenario, el PSC compromete sus votos en la Asamblea Nacional “sin condicionamiento alguno”. También se señala que están trabajando para que otras tiendas políticas compartan y mejoren estas propuestas.



“Si esto no sucede, con la urgencia que la precaria situación que vivimos demanda, iremos directamente al pueblo para que busque y obtenga su prosperidad imponiendo su criterio a través de una Consulta Popular de Iniciativa Ciudadana”, dice el comunicado de Nebot.