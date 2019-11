Jaime Nebot: ‘Para el campesino, ganadero, agricultor no se puede elevar el precio del diésel’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jaime Nebot recibió un reconocimiento de la Prefectura del Guayas por ser un personaje que “ha aportado” en el crecimiento productivo de la provincia más poblada de Ecuador.

El prefecto Carlos Luis Morales le otorgó la Distinción en Grado de Gran Cruz la tarde del viernes 8 de noviembre del 2019, a propósito de la sesión solemne por los 199 años de la provincialización. El evento se desarrolló en Daule.



El exalcalde de Guayaquil agradeció el gesto de las autoridades locales. Y dijo que asumía un “compromiso solemne” de defender a los agricultores, campesinos y a los ganaderos de esta provincia y del país.



Aseguró que ellos merecen ser atendidos. ¿Cómo? Explicó que se lo logra con cero impuestos, cero aranceles, cero IVA, cero pagos de impuesto de salida de capitales.



“Quien compra un tractor, quien compra pesticidas y herbicidas no está sacando la plata del país, está trayendo al país herramientas de trabajo y de riqueza, que no pueden ser castigadas con impuestos”.



Añadió que mantener el subsidio del diésel para la agricultura y la ganadería es importante. “Obviamente hay que quitarlo para el contrabando y para el que pueda pagar, pero para el transporte urbano, de quien no tiene trabajo (…) para el campesino, ganadero, agricultor, no se puede elevar el precio de diésel”.



Aseguró que eso se llama focalizar un subsidio. En esa línea, indicó que Estados Unidos destina USD 1 000 millones en subsidios al día al sector agrícola y la Comunidad Europea destina USD 65 billones de euros al subsidio agrícola y ganadero.



De su parte, Morales en su intervención habló sobre los casi seis meses de su gestión. En vialidad, confirmó que se ha trabajado en más de 5 km por día, y la meta es ir en aumento. Son casi 480 kilómetros reconformados, mantenidos, recuperados, construidos y reconstruidos.



También aseguró que su administración ha colocado como prioridades la atención de las necesidades de la provincia. “¡Recobraremos el orgullo de llamarnos guayasenses! Recobraremos el sitial como la primera provincia de este país, la más productiva e innovadora, que espera a los visitantes con los brazos abiertos”.