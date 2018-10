Jaime Nebot: 'Recibimos del anterior gobierno un país destruido'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ayer se efectuó la Sesión Solemne del Municipio de Guayaquil, por los 198 años de independencia del Puerto Principal. Esta fue la última que encabezó el alcalde Jaime Nebot; en ella también participó el presidente, Lenín Moreno, quien anunció la construcción del ferrocarril playero.

Luego de felicitar a los guayaquileños por su independencia, Moreno anunció en su discurso que el tren tendrá un recorrido que irá desde Daule hasta Manta.



“Son 400 kilómetros de un trayecto que impulsará el turismo, promoverá nuestras bellas playas, descubrirá al mundo los pueblos mágicos de Ecuador, promoverá arte, cultura y gastronomía, fomentará el comercio de la agricultura y de la pesca”, dijo Moreno.



“Hoy anuncio, oficialmente, el cumplimiento del gran sueño de la Costa ecuatoriana: la construcción del tren playero. Vamos a ir desde Daule a Nobol, Guayaquil, Posorja y luego a recorrer Playas, Engabao, Engunga, Chanduy, Atahualpa, Anconcito, Salinas, Libertad, Punta Blanca, San Pablo, Monteverde, Ayangue, Valdivia, Manglaralto, Montañita, Olón, La Rinconada, Ayampe, Salango, Puerto López, Playa de Los Frailes, Machalilla, Puerto Cayo, Tanusas, San José, San Lorenzo, San Mateo, Playa Tarqui y Manta”.



Por otra parte, Moreno también marcó distancia con los gobiernos de la tendencia progresista de América Latina. Aseguró que en su administración potencia las coincidencias entre Gobierno, empresarios y ciudadanos, por lo que dijo que es prudente producir con la derecha y repartir con la izquierda.



“Si alguien duda de si soy socialista o no. No duden, no lo soy. No soy de ese socialismo corrupto que acumula poderes, que se sirve y no sirve, que secuestra, que solapa crímenes, que irrespeta la libertad de expresión, que irrespeta a las personas y sus derechos, que aterroriza”.



Por su parte, el alcalde Jaime Nebot afirmó ayer que esa era su última celebración de octubre al mando del Municipio de Guayaquil, pero que se queda en él la vocación de servicio popular, por lo que al día siguiente de su última jornada de gestión volverá a servir con la “misma vehemencia y civismo de siempre”.



Recordó que hay 342 obras que se ejecutan en toda la ciudad. Entre ellas la Aerovía, la adjudicación del dragado del canal de acceso a los puertos, 87 nuevos parques, la edificación del mercado del río.



En cuanto a los temas nacionales, Nebot hizo un llamado a resolver la crisis. “No cabe duda que los ecuatorianos y usted, señor Presidente, recibimos del anterior gobierno un país destruido: un Estado gigantesco y desproporcionado respecto del tamaño de la economía”. Refirió que esas condiciones adversas hay que revertirlas, para lo cual es necesario bajar el gasto, aplicar un plan de austeridad, recuperar la liquidez y generar confianza para la inversión extranjera.



En lo político, Nebot advirtió que la búsqueda de la libertad y el progreso es de las grandes corrientes ciudadanas suprapartidisras o no partidistas. “La misión de los partidos políticos serios no es pretender apoderarse de esas corrientes de opinión, sino contribuir a hacerlas más eficaces”.



En reiteradas ocasiones, el público gritó: “Nebot, presidente”. El Alcalde respondió que no conviertan un acto cívico en una convención de corte partidista.



En el evento, la Asamblea Nacional -a través de su presidenta, Elizabeth Cabezas- hizo la entrega de un acuerdo al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, por sus 183 años de creación institucional.

Durante la sesión de ayer también se otorgó la presea Municipalidad de Guayaquil, así como sus respectivos acuerdos de reconocimiento por sus méritos y aportes cívicos a favor del desarrollo del cantón a Doménica Tabacchi Rendón, Roberto Gilbert Febres Cordero, Leopoldo Baquerizo Adum, Inge Brückmann de Hollihan, Laura María Noroña y Radio Sucre.