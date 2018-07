Nebot advirtió a los guayaquileños que cuidado se equivocan al elegir a su sucesor en el Municipio de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La sesión solemne por los 483 años de Fundación de Guayaquil tuvo un sabor a despedida del alcalde Jaime Nebot, quien dejará el Sillón de Olmedo en mayo del 2019. Su discurso se basó, principalmente, en advertir a los guayaquileños sobre lo que deben considerar en las seccionales próximas para elegir a quien lo suceda en el cargo.

“Este es el último julio en que lo haré (presidir la sesión) como Alcalde, pero siempre lo haré como ciudadano, pues mientras viva mi corazón no dejará de sentir a Guayaquil por la patria, ni mis labios de exclamar ¡viva Guayaquil, carajo!”, fue parte del inicio de su intervención, que sobrepasó la media hora, este miércoles 25 de julio del 2018.



Tras hacer un repaso a las principales obras que se ejecutan este mes en la ciudad, 421 en total, Nebot comentó que hay ciudadanos que le han transmitido su preocupación por quién será la persona que lo reemplace en la Alcaldía. En ese sentido, le pidió al público no preocuparse, que la solución está en ellos, a través de su voto.



“Analicen qué candidato hace peligrar sus logros y su porvenir, o por el contrario, quién puede servirlos igual o mejor que yo y simplemente voten por esa persona. Esa es la solución”, les dijo.



Entre gritos de “Cynthia presidente”, Nebot les hizo una advertencia: “Cuidado se equivocan de persona. No voten por apariencias, algunos parecen salvadores y acaban siendo enterradores”.



Sin citar nombres, aseguró que ya se propone que no se ahorre dinero para el nuevo aeropuerto internacional en Daular y que se pretende tomar los recursos recabados para ese proyecto “supuestamente en los pobres”. Dijo que ese síntoma fue un error que cometió el anterior Gobierno, lo que dejó como consecuencia al país sin dinero y sin crédito.



“El que hoy les ofrece, ¿les ha cumplido antes? El que hoy los visita, ¿se preocupó antes por ustedes? Si es titular de una institución ¿cuánto dinero tiene disponible? ¿Ha conseguido algún préstamo sin garantía del gobierno? (…) ¿Pueden ustedes recordar una obra concreta que haya hecho en su beneficio o en el de su familia? si el candidato no pasa este examen, no voten por esa persona, pues no los hará vivir mejor sino peor”, fustigó Nebot.



También preguntó a los ciudadanos si desean que lo reemplace en el Municipio alguien que se opuso a las obras para Guayaquil y no la defendió cuando fue atacada.

La vicepresidenta María Alejandra Vicuña asistió a la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO



El Alcalde puntualizó que tras cuatro periodos de gestión en el Cabildo deja un legado: “De la derecha aprendimos el concepto de administrar bien para tener recursos suficientes, y de la izquierda el de invertirlos en los pobres. Y aprendimos también a desechar los excesos y fracasos de ambas. Ese es nuestro legado”.



En la sesión participó también la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Ella representó al presidente Lenín Moreno quien se encuentra en una gira en Europa desde el pasado lunes 23 de julio.



Vicuña, en su discurso, recordó que Guayaquil fue cuna del diálogo ciudadano que impulsó el actual Gobierno, lo que logró la reconciliación nacional. También dijo que desde el Ejecutivo se han atendido varios frentes como la economía popular y solidaria, pues se han entregado más de USD 120 millones en créditos de emprendimiento.



En la jornada se difundió un video en el que Moreno transmitió un mensaje que tardó 9 minutos. Rescató la ejecución de varias obras como la recuperación de las esclusas y la firma del acta de aprobación del proyecto viaducto sur de Guayaquil o quinto puente, bajo la asociación público-privado. Esa iniciativa demanda USD 1 040 millones que beneficiará al sector productor-exportador.

Un video del mensaje del presidente Lenín Moreno se expuso, durante la sesión solemne. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO



“Esta obra dinamizará la economía de la ciudad y favorecerá la movilidad de guayaquileños, el puente disminuirá el tiempo de viaje en 50 minutos”.



También Moreno reconoció que hay demoras en otras obras, sin mencionarlas, por lo que pidió paciencia. “Confíen en su Gobierno, como nosotros confiamos en ustedes, no los defraudaremos”.