En Nayón se espera que el Municipio de Quito revise el valor de las propiedades

Para los moradores de Chimbatola, en Nayón (noroccidente de Quito), el pago del impuesto predial se volvió un dolor de cabeza. Tras presentar el reclamo de que el avalúo de sus predios es muy elevado, siguen a la espera de una definición del Municipio sobre su caso.

Pablo Quijía dice que este año debe pagar USD 2 000 por impuesto predial y no cuenta con ese dinero. En el 2018, cuando se registraron reclamos de la ciudadanía por el incremento en el avalúo, tras la Ordenanza que revalorizó los predios del Distrito Metropolitano de Quito (diciembre 2017), él sacó un préstamo para pagar USD 1 200. “Esta vez, si es que no hay una solución, yo no podré pagar”, se lamenta.



Otro caso. Homero Guatemal dice que en el 2017 pagó USD 265. Ese valor, en el 2018, se incrementó a USD 1 100. Este año debe cancelar USD 1 900. “No voy a pagar ese valor. Otros vecinos están en la misma situación y estamos en resistencia”, reclama.



Quijía dice que desde que se conoció su caso no han llegado funcionarios del Municipio para constatar su situación y verificar si hay errores en el cálculo del avalúo. “Escuchamos decir que en dos semanas se sabría algo. Estamos esperando eso”.



La Dirección de Catastros del Municipio señala que estos son casos puntuales y que no hay quejas de forma generalizada. Sin embargo, hay un proceso en marcha para determinar si hubo errores o el cálculo es el correcto.



El Cabildo no tiene aún una fecha para responder sobre este problema presentado en Nayón. Explicó que los resultados de las verificaciones en esa parroquia estarán en las próximas semanas. En caso de errores, se informó, se tomarán las correcciones correspondientes.



Esa posición es la que preocupa a los moradores. Quijía señala que el año pasado, el Municipio ofreció esa revisión pero al final no hubo rebaja.

Guatemal indica que se mantendrán atentos sobre la resolución de estos casos en el que están involucradas más de 60 personas.