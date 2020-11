Misión Navidad Sin Mendicidad 2020 se presentó en Quito

El Gobierno presentó este lunes 30 de noviembre del 2020 la campaña Misión Navidad Sin Mendicidad, con la que se espera llegar a personas que viven en la calle o en condiciones de mendicidad: niños, niñas, adolescentes; con discapacidad, en movilidad humana y adultos mayores.

La campaña es parte de la Estrategia nacional para erradicar la mendicidad, el trabajo infantil y otras vulneraciones de derechos. Se trabajará a través de acciones de prevención, contención, difusión, socialización y articulación intersectorial y multisectorial, señaló el ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Taiano.



“Tenemos 19 distritos priorizados, 28 cantones a nivel nacional que están siendo considerados como zonas expulsoras o receptoras de mendicidad, de trabajo infantil, movilidad humana y de habitantes de calle”, señaló el titular del MIES.



Entre las acciones de la estrategia, dijo, está facilitar el abordaje, ya que el MIES tiene personal capacitado para intervenir en territorio y así dar acceso a los servicios de atención. “Lo importante también es la efectiva aplicación de las sanciones en caso de delitos o infracciones que se podrían aplicar, por eso es importante el rol de la Policía Nacional que ha estado trabajando con MIES en esta estrategia”.



En la estrategia participan la Policía especializada en Niñez (Dinapen), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Educación, la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida para atención a personas con discapacidad, Acnur, el ECU-911, la Agencia Nacional de Tránsito, entre otros.



Con este último ente, explicó el ministro Taiano, han planificado operativos en territorios para detectar terminales y diferentes sectores de las zonas expulsoras .



El ECU-911, a través de sus cámaras y de los diferentes mecanismos de alerta que tienen en todo el territorio nacional, va a identificar casos en los 19 distritos y los cantones priorizados. “Identificamos a la persona y tenemos ya la articulación con todas las instituciones para empezar el acercamiento. El primer paso es poder trabajar con Salud Pública para aplicar la prueba de covid-19 a esta persona”.



En casos de movilidad humana se trabajará con Cancillería. En el de niños intervendrán el MIES, Dinapen y Policía Nacional. “Cada una de las instituciones tiene el rol establecido de cómo va a trabajar. Va a depender mucho de lo que nos encontremos y así vamos a poder identificar lo que esa persona “.



Taiano también señaló que capacitan, a través del Acnur, a la Policía Nacional y a los agentes metropolitanos de Quito y Guayaquil para que puedan abordar de una manera técnica esta problemática.



La inversión del Gobierno, dijo Taiano, es a través de los convenios con diferentes organizaciones. “Por ejemplo en Guayaquil son USD 26 millones los que están destinados para esta problemática, en Quito una cifra similar y así en todo el país. Son cuatro los convenios que tenemos firmados con diferentes cooperantes”.



El MIES no cuenta con una estadística puntual de la población en situación de calle, dijo su titular. En lo que va del 2020, señaló, han atendido a 2 900 personas en situación de calle y esperan que hasta finalizar el año la cifra se incremente en un 20%.



La Misión Navidad se aplicará solo en el mes de diciembre. Sin embargo, Taiano señaló que el trabajo que realiza el MIES con habitantes de calle es durante todo el año. “Tenemos 28 convenios firmados para poder atender esta problemática”.



Con ellos, dijo el Ministro, se ha dado atención a 2 240 niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y familias que están en situación de mendicidad. También firmaron 101 convenios para la atención de 11 530 niñas, niños y adolescentes, mediante servicios de erradicación del trabajo infantil.



En el 2020 también han atendido a 340 personas con sus servicios de habitantes de calle, en virtud de los convenios con las ciudades de Quito y de Guayaquil. Y además se habilitaron 33 albergues provisionales por la emergencia sanitaria.



Taiano informó que hasta septiembre se han identificado 7 949 personas en movilidad humana, con vulnerabilidad y extrema vulnerabilidad, en 15 ciudades del país. Ellos actualmente reciben un servicio de acogida del MIES que se habilitó este año para brindar atención.



Rocío de Moreno, presidenta ad honorem del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, pidió a la ciudadanía no dar dinero en la calle en esta Navidad e invitó a las familias a no reunirse en las fiestas de diciembre para evitar la propagación del covid-19.



La campaña navideña también impulsa la donación de kits de alimentos no perecibles para la contención de la mendicidad. La ciudadanía puede realizar donaciones de alimentos no perecibles en todas las oficinas distritales del MIES a nivel nacional. De 08:00 a 17:00. Del 1 al 30 de diciembre.



También se habilitarán centros de acopio a nivel nacional para repartir los kits dentro de los cantones priorizados. Para más información se puede acceder a esta página web.