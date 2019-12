¿Cómo reconocer los dólares falsos? Evite estafas con billetes y monedas falsificadas en compras navideñas

LEA TAMBIÉN

¿Alguna vez ha sido engañado con algún billete falso? Decenas o miles de estas especies circulan en el Ecuador sin que las autoridades puedan calcular su cantidad exacta. Las detectadas son únicamente las que llegan al sistema financiero nacional.

Cuando las monedas o los billetes falsos son llevados a las entidades financieras, estas son retenidas y remitidas como “especies presumiblemente falsas” al Banco Central de Ecuador (BCE) para su verificación.



Una vez verificada, pasa a su estatus definitivo, que puede ser una moneda o billete falso, según el caso.



“El Banco Central realiza una revisión técnica de las especies retenidas por los bancos y cooperativas. Una vez analizadas, se responde a las instituciones a nivel nacional y se les indica el estatus definitivo de la especie monetaria. Si alguna es falsa, es entregada a la Policía Judicial para que realice las respectivas investigaciones. El BCE no se queda con ningún billete falso, solo es un custodio temporal”, dijo Carlos Nieto, técnico responsable del Sistema de Especies Falsas de la entidad.



La época de mayor circulación de monedas falsas en el Ecuador es la de mayor circulación de efectivo, cómo la temporada navideña. En este periodo, los trabajadores públicos, privados, jubilados y pensionistas alimenticios reciben el pago del decimotercer suelto o bono navideño.



Desde el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de diciembre, miles de personas acudieron a los centros comerciales, mercados navideños y ferias donde se ofrecen descuentos y ofertas para realizar las compras de esta época.



Las autoridades piden a la ciudadanía que revise las características de seguridad de monedas y billetes para evitar ser víctimas de una estafa con dinero falsificado.



Los billetes falsos que más circulan en el Ecuador son los de baja denominación, USD 20, USD 10 y USD 5, ya que las especies de USD 100 o USD 50 no son comunes en los comercios del país. Sin embargo, el Banco Central ha detectado un incremento de especies falsas en billetes de USD 50, que se concentran en ciudades fronterizas, agregó Nieto.



A más de los billetes falsos, también hay monedas metálicas falsificadas que circulan en el Ecuador. Las de USD 1 (un dólar) y de 50 centavos nacional son las más comunes.



“De acuerdo con nuestros datos, la mayor cantidad de monedas falsas que circulan son de un dólar, en la presentación dorada”, aseguró Nieto. Estas pueden ser las que tienen el rostro de la aborigen norteamericana con el niño en la espalda o las piezas conmemorativas en donde se encuentran los retratos de los presidentes de Estados Unidos. Según el funcionario, también hay monedas plateadas de USD 1 falsas, pero en menor cantidad



Algunas monedas fraccionarias nacionales de 50 centavos también han sido falsificadas. Sobre otras piezas de menor denominación no se tienen registros ya que no es negocio para los falsificadores. Lo mismo ocurre con la moneda americana de menor denominación. No se han encontrado esos casos porque el modelo de las de menor valor es más complejo y es más difícil de falsificar, sostiene Nieto.



De acuerdo con las estadísticas del BCE, Quito es la ciudad con mayor circulación de especies falsas, pero también se ha identificado en Tulcán, Ibarra, Ambato, Santo Domingo, Guayaquil. Todos los meses fluctúa, agregó el funcionario.



El técnico hizo un llamado a la ciudadanía a estar atenta para no ser víctimas de este tipo de estafas, en especial en esta época de compras en efectivo y apuros.



“Es común la circulación de monedas falsas en los buses. Por ejemplo, una persona se sube al bus, paga, le dan el vuelto, solamente se limita a contar que esté bien. Luego se fijan y se dan cuenta que le han dado una moneda falsa, o alguna moneda de otro país, fichas de casino, fichas antiguas del Trole, etc. Esto es más por el apuro".

Para evitar ser víctima de estafa con billetes o monedas falsas, lo importante es tomarse el tiempo para revisar el dinero que llega a sus manos. Hay muchas maneras de detectar si una especie no es verdadera.



En los billetes, las personas deben tener en cuenta el papel moneda, que deber ser consistente. No liso ni demasiado áspero. También deben fijarse en el color, la nitidez de las microimpresiones y los rasgos de los personajes.



Para reconocer a las monedas falsas, los usuarios deben fijarse en el color, los bordes, en la definición de los personajes y de los grabados. Nieto detalla que “las monedas americanas tienen un borde dorado y rojizo, en cambio, muchas de estas monedas falsas son armadas, como una galleta pegadas o a su vez presentan un solo color, más oscuras, muy amarillento o lucen oxidadas”.



El funcionario dijo que “no está por más decir que si a un ciudadano le llega un billete o moneda falsa, tal vez por un descuido o un error, no debería buscar a otra persona para perjudicar. Lo mejor que se puede hacer ahí es romper el círculo en ese momento y evitar que se siga causando daño y peor aún a la gente que labora honestamente”.



El artículo 304 del Código Integral Penal (COIP) dispone una sanción para las personas que hagan circular una especie falsa con hasta tres años de prisión. La ley establece que “la persona que introduzca, adquiera, comercialice, circule o haga circular moneda adulterada, modificada o falseada en cualquier forma, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.



Si usted va a realizar transacciones en efectivo, revise muy bien los billetes y monedas que recibe para no ser víctimas de estafas con especies monetarias falsificadas.



El BCE brinda el servicio de capacitación, dirigido a entidades públicas, privadas y a ciudadanía en general, como grupos, colectivos o asociaciones que tengan una necesidad específica, para aprender a identificar las especies falsas de las verdaderas. En estas charlas se insiste en el tema de las seguridades y en el cuidado del papel moneda, de los billetes y especies monetarias que son maltratadas, señaló Nieto.