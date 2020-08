Estas son las naciones que ofrecen programas de hasta un año para teletrabajar de forma remota

LEA TAMBIÉN

¿Imagina poder teletrabajar frente a una playa en el Caribe o con los apacibles paisajes de Estonia? Estas y más naciones se han sumado a la lista de países que han decidido ofrecer programas de hasta 12 meses para realizar sus labores vía remota.

En julio del 2020, el periódico estadounidense The New York Times (TNYT) informó que Barbados se convirtió en uno de los países que idearon visas especiales para teletrabajadores mientras dure la pandemia desatada por el covid-19 a escala mundial.



Después le siguieron naciones como Estonia, Bermuda y Georgia que han cifrado un sustancial declive de turismo debido a la emergencia sanitaria. Y, precisamente, reactivar el sector es uno de los pilares para la oferta de teletrabajo.



En Barbados, por ejemplo, TNYT reportó que el sector turístico representó el 14% del Producto Interno Bruto de la nación; más de 712 000 viajeros llegaron al territorio, por lo que la reducción de visitantes incidió directamente en su economía. Desde el anuncio de las visas especiales, de acuerdo con autoridades de la isla, se registraron más de 1 000 solicitudes durante la primera semana, sobre todo, desde Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

Aunque el teletrabajo es la modalidad más aplicada por la pandemia, antes de su llegada el índice de trabajadores remotos ya marcó una curva de ascenso. De acuerdo con la consultora MBO Partners, al menos 41 millones de empleados realizaban sus labores de esa forma en Estados Unidos durante el 2019. "El covid-19 ha acelerado la adopción del trabajo remoto generalizado, y los trabajadores independientes estarán entre los primeros en aprovechar un estilo de vida habilitado por la tecnología e independiente de la ubicación “, explicó David Cassar, director de la entidad privada.



Ese es el caso de Maggie Turansky, una ciudadanía estadounidense que aplicó al programa y vive en la República de Georgia. Desde allí maneja la plataforma The World Was Here Frist. Su experiencia hasta el momento ha sido positiva. “No puedo pensar en ninguna otra ciudad importante en un país occidental que sea comparable”, afirmó a TNYT.



Aunque la oferta es atractiva, también implica que el solicitante tenga seguro médico y pruebas covid-19 negativas.



En Barbados, por ejemplo, los candidatos deben entregar un formulario de solicitud, fotografías, un comprobante de empleo y una declaración de ingresos de al menos USD 50 000 al año durante el período que permanezcan en la isla. Allí, la tarifa de pago es de USD 2 000 por persona y se paga después de que se aprueba.



En Bermuda, en cambio, el certificado de residencia cuesta USD 263. La estrategia es similar, pues el objetivo es impulsar nuevamente el turismo. Después de anunciar su programa de visas especiales, la nación receptó 69 solicitudes de todo el mundo. Además, no contempla un ingreso mensual mínimo para los teletrabajadores de estadías prolongadas.



En Estonia, la visa especial se inició el 1 de agosto como una extensión de un programa previo llamado e-Residency. Se trata de una oferta que permite a los viajeros quedarse en el país de forma legal y trabajar para su empleador hasta un año. El costo de la solicitud es de USD 125 y los solicitantes deben demostrar un salario base de al menos USD 4 150 cada mes.