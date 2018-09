La nacionalidad Waorani analiza la situación de los pueblos no contactados en la Amazonía

LEA TAMBIÉN

La dirigencia de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) informó a través de un documento sobre un nuevo contacto con los pueblos originarios de la Amazonía y que este no habría representado ninguna amenaza.

Según el comunicado difundido el 12 de septiembre del 2018, al menos 50 miembros de los pueblos no contactados Tagaeiri y Taromenani llegaron a la comunidad waorani de Wentero, donde hay familiares de esas etnias.



Este grupo de hombres y mujeres solicitó la entrega de alimentos como la chicha. Según el documento, firmado por Wilson Ima, presidente de la Nacional Waorani del Ecuador, ellos fueron recibidos por el jefe guerrero Moipa Irumenga y compartieron la comida sin ningún inconveniente.



La dirigencia de la NAWE menciona en el escrito que no hay ninguna amenaza de ‘guerra’ ni muertes. Por eso exhortaron a los ministerios de Justicia, Salud y otras instancias a no intervenir en este tema. “Como dirigentes a su debido tiempo pediremos cualquier apoyo que requiera nuestra gente, mientras tanto el contacto entre los dos pueblos originarios cercanos como familiares necesitan paz, tranquilidad y mucho diálogo en su entorno para entender la forma de convivencia social”, termina el comunicado.



Al momento la dirigencia de la NAWE se mantiene reunida en la sede de la organización en Puyo, en la provincia de Pastaza, analizando este tema. De acuerdo con la versión de uno de sus integrantes, que pidió no ser identificado, examinan la situación actual de los pueblos no contactados.

“Ellos están en constante movimiento al ser nómadas y no sabemos su situación. Pero lo que buscamos es que en los acercamientos no intervenga ninguna entidad gubernamental”, dijo un dirigente que pidió omitir su nombre.