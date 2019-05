El Pentágono asigna otros USD 1 500 millones para el muro fronterizo

LEA TAMBIÉN

El Pentágono anunció el viernes 10 de mayo del 2019 la transferencia de otros USD 1 500 millones para construir nuevas barreras para disuadir a los inmigrantes ilegales en la frontera de Estados Unidos con México, luego de dar luz verde a 1 000 millones en marzo.

El portavoz del Departamento de Defensa, Tom Crosson, dijo que el Congreso fue notificado de que el secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, acordó llevar a cabo el reemplazo de las cercas existentes en las fronteras de Arizona y Texas (200 kilómetros) .



“Los fondos se obtuvieron de una variedad de fuentes, entre ellos ahorro de costos, cambios programáticos y requisitos revisados”, dijo Crosson en un comunicado.



“Esta transferencia de fondos no afectará la preparación militar, ni afectará los beneficios de los miembros del servicio”, aclaró.



Frustrado por la negativa del Congreso a aprobar el presupuesto que quería para construir un muro en la frontera sur, el presidente Donald Trump declaró en febrero una emergencia nacional en esa zona limítrofe, dispuesto a reutilizar unos 6.000 millones de dólares de fondos militares para levantar la controvertida barrera.



En marzo, Shanahan autorizó USD 1 000 millones para construir 92 kilómetros de una barrera de 5.5 metros de alto, mejorar las carreteras e instalar luces, apoyando así la declaración de emergencia de Trump.



El Pentágono ha estado bajo presión para demostrar que no está desviando los fondos de programas cruciales o regiones conflictivas.



Shanahan dijo el viernes a periodistas que parte del dinero reprogramado provino de fondos no gastados en Afganistán.



“Encontramos formas de hacer esto sin tener ningún impacto en la preparación”, dijo, y agregó: “No volveré a programar más dinero para el muro fronterizo”.



Desde que asumió como secretario de Defensa interino el 1 de enero, Shanahan ha mantenido un perfil bajo, accediendo a la presión de Trump para destinar presupuesto y efectivos del Pentágono a la frontera con México en una estrategia del gobierno de Trump para frenar el flujo de migrantes ilegales, en su mayoría provenientes de Centroamérica.



Trump anunció el jueves que quiere mantener a Shanahan como jefe del Pentágono, quien aún debe ser confirmado en el cargo por el Senado.