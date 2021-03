Murió el padre de un policía que vendió su auto para costear el tratamiento de covid-19 y conseguir una cama UCI

El papá de Kevin Salgado Otaso, un oficial de la Policía peruana perdió su lucha contra el covid-19 y falleció el martes, 9 de marzo del 2021. Su historia se conoció después de que el hombre vendiera su vehículo para pagar el tratamiento de su progenitor y conseguir una cama en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En declaraciones al medio Latina TV, Salgado se lamentó: “Mi papá luchó más tiempo en mi casa que en el hospital. Nunca salieron para decirme tu papá necesita esto, nada. Solo me llamaron para decirme que falleció y que venga al mortuorio. Ni siquiera me dieron alternativas, porque había gente, por el tema de traslado”.



La información señala que un día antes, Kevin llevó a Segundo Salgado desde la localidad de Huacho hasta Lima con la esperanza de que se le pueda ayudar a su padre y de que se le otorgue de urgencia una cama UCI, algo que nunca sucedió.



Según el medio, el padre de Salgado presentó un cuadro grave de covid-19 y tenía el 85% de sus pulmones comprometidos por lo que necesitaba una cama UCI de urgencia. Su madre también se contagió y con el fin de costear el tratamiento de los dos, el joven utilizó sus ahorros y vendió su camioneta.



"Ya perdí la cuenta, ya ni sé cuanto he gastado, la vida de mi padre no tiene precio", dijo a Latina TV.



Sin embargo, debido a la saturación del sistema de salud en Perú por la pandemia, no pudo lograr que accediera a una cama en cuidados intensivos.



Un día antes de la muerte, Salgado dijo a los medios que Segundo, de 65 años, le pidió que "no lo dejara morir". "Yo no voy a permitir que mi papá muera mientras yo siga vivo y no me voy a mover de acá hasta que salga de pie porque se lo prometí a mi mamá y mi hermana, que voy a regresar a mi casa con mi padre. Solamente pido una cama UCI, nada más”, comentó.



Este 10 de marzo, y después de recibir la noticia, el joven policía aseguró que su madre aún no sabe del fallecimiento de su padre y que aguardará por un paramédico para ella al momento que le comunique la situación.



"Ahora voy a cumplir lo que le había prometido, tener una casa, papá no va a poder disfrutarlo pero me queda mi mamá", mencionó entre lágrimas Salgado.